Kaşıkçı'yı Öldüren Türk Davası "Çıkmaza Yaklaşıyor"

Bir Türk mahkemesi, Suudi gazeteci Jamal Khashoggi'nin öldürülmesiyle ilgili davaya Salı günü devam etti, çünkü bir gazetecilik gözlemcisi davayı "kilitlenmeye yaklaşıyor" olarak nitelendirdi ve duruşmanın Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın rolünü içermesi gerektiğini söyledi.

Prens Muhammed'i eleştiren Kaşıkçı, en son 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğuna girerken görüldü. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılarak çıkarıldığına inanıyor. Kalıntıları bulunamadı.

Mart ayında yayınlanan bir ABD istihbarat raporu, Prens Muhammed'in Ekim 2018'de Khashoggi'yi öldürme veya yakalama operasyonunu onayladığını söyledi. Suudi hükümeti, veliaht prensin herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ve raporun bulgularını reddetti. Washington, olaya karışanlardan bazılarına yaptırım uygularken, veliaht prensin kendisini bağışladı.

Avukatların, Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'in Türkiye'deki davaya ABD raporunun eklenmesine yönelik iki talebi mahkemece önceki oturumlarda reddedilmişti.

Türk mahkemesi, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çeşitli suçlamalarla 26 Suudi'yi gıyabında yargılıyor. Salı günü mahkeme, Adalet Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'a bir mektup göndermesini ve Krallık'ta görülen bir davada hüküm giyenlerin ikinci kez ceza almamaları için sorulmasını istedi.

Eylül 2020'de, bir Suudi mahkemesi, eleştirmenlerin şeffaflıktan yoksun olduğunu söylediği bir davada öldürme nedeniyle sekiz kişiyi yedi ila 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların hiçbirinin adı verilmedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi Erol Önderoğlu, Prens Muhammed'i içermediği takdirde yargılama sonucunda adaletin sağlanamayacağını söyledi.

Sanıklar yakalanıp Türkiye'ye iade edilmediği sürece yargı sürecinin sembolik olacağını herkes biliyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili gerginlikler, Suudilerin gayriresmi Türk mallarını boykot etmesine yol açtı. Ancak Ankara, Riyad'a yönelik söylemini ve eleştirisini yumuşattı ve iki ülke, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kral Selman arasındaki bir dizi telefon görüşmesinden sonra ilişkileri normalleştirmek için çalışıyor.

İlişkideki iyileşme, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerle ilişkileri düzeltmeye çalışmasıyla ortaya çıkıyor.

RSF'den Önderoğlu, "Türkiye-Suudi ilişkilerinin yakınlaşmasına yönelik işaretler, elbette davanın gölgede bırakılabileceği, arka plana atılabileceği endişesini artırıyor." dedi.

Endişelerin İstanbul savcılığının CIA raporunu talep etmemesi ve mahkemenin bunu davaya eklememesi tarafından dile getirildiğini söyledi.

Bir sonraki duruşma 24 Şubat'ta görülecek.