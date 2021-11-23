Turist Otobüsü Bulgaristan'da Alevler İçinde Düştü, 45 kişi öldü

Yetkililer, kazanın nedeninin belirsiz olduğunu ancak otobüsün alev almadan önce veya sonra bir otoyol bariyerine çarptığını söyledi.

Hastane personeli, yanan otobüsten atlayan yedi kişinin Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Pirogov acil hastanesine kaldırıldığını ve durumlarının stabil olduğunu söyledi. Yanıkları vardı ve birinin bacağında yaralanma vardı.

Bulgaristan içişleri bakanlığı, 45 kişinin öldüğünü ve bunun Balkan ülkesinin tarihindeki en kanlı otobüs kazası olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Boyko Rashkov, cesetlerin "içeride kümelendiğini ve küle döndüğünü" söyledi.

Bölgedeki gazetecilere verdiği demeçte, "Fotoğraf ürkütücü, ürkütücü. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Kaza, Sofya'nın yaklaşık 30 km (19 mil) batısındaki Struma otoyolunda sabah 02:00 (0000 GMT) sıralarında meydana geldi.

Otobüs ekibi, yaklaşık 800 km'lik (500 mil) bir yolculuk olan Türkiye'de İstanbul'a bir hafta sonu tatili gezisinin ardından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dönüyordu. Üsküp medyası tarafından yayınlanan bir yolcu listesinde, kurbanların çoğunun Kuzey Makedonya'nın etnik Arnavut azınlığından olduğunu öne süren 51 isim yer aldı.

Bulgar soruşturma servisi şefi Borislav Sarafov, bir Kuzey Makedon seyahat acentesinden dört otobüsün Türkiye'den Pazartesi günü geç saatlerde Bulgaristan'a giriş yaptığını söyledi.

Sarafov gazetecilere verdiği demeçte, "Sürücü tarafından yapılan insan hatası veya teknik arıza, kazanın ilk iki versiyonudur."

"PATLAMA OLDU"

"Bir patlama oldu. Asıl soru bu patlamanın otobüsteki bir patlamadan mı yoksa otobüsün yol bariyerinde çarpışmasından mı kaynaklandığı."

Yetkililer, kazaların sık sık bildirildiği otoyolun durumuna bakacaklarını söylediler.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, kurtulan yedi kişiden birinin kendisine bir patlama sesiyle uyanan yolcuların uyuduğunu söylediğini söyledi.

Sofya'da gazetecilere verdiği demeçte, "Bu büyük bir trajedi."

Otobüsün arka tarafında oturanların camları kırarak arabadan atlayabildiklerini söyledi.

Yaralı yolculardan birinin akrabası olan 35 yaşındaki Chamuran Feizulovski, Reuters'e verdiği demeçte, hayatta kalanlardan bir diğerinin otobüsün önce bir engele çarptığını ve ardından bir patlama olduğunu hissettiğini söyledi. Gün ağarırken otobüs dimdik duruyordu, ancak yağmurdan ıslanan otoyolun ortasında alevler içinde yandı ve kül oldu.

Üsküp'teki İsmail Qemali ilkokulunun önünde, hepsi aynı aileden olan beş okul arkadaşının öldürüldüğü haberini alan öğrenciler ağladı. 11 yaşındaki Blerim Bushi Reuters'e verdiği demeçte, "Ergin benim arkadaşımdı. Çok iyi bir çocuktu. Çok hoş. Öldükleri için çok üzgünüm."

45 yaşındaki Adnan Yaşarovski, Sofya'da 16 yaşındaki kızı Zuleikha'nın kendisini arayıp kazadan kurtulduğunu ve hastaneye onu görmek için gittiğini söyledi.

Hastanenin dışında Reuters'e verdiği demeçte, "Ağlıyordu. Elleri yanmıştı ama bunun dışında iyi durumdaydı" dedi. "Pek bir şey söylemedi, ağlıyordu ve şoktaydı. Onu sadece kapıdan gördüm, COVID nedeniyle beni odaya almadılar."

Bazı akrabalar, Facebook sayfasında İstanbul gezilerinin reklamını yapan Üsküp'teki Besa Trans acentesinin önünde toplandı. Besa yaptığı açıklamada, "Ölenlerin yakınlarına en derin taziye ve yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Zaev, yolcuların hepsinin Kuzey Makedonya'dan olduğunu, ancak bir Sırp ve bir Belçika vatandaşının da bulunduğunu söyledi. İki kişinin kurbanlar arasında mı yoksa yaralılar arasında mı olduğu bilinmiyor. Zaev, yolcuların Bulgaristan sınırındaki 2 milyon nüfuslu Kuzey Makedonya'daki çeşitli topluluklardan olduğunu söyledi.