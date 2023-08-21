Bankaların harcadıkça kazandıran tekliflerine bir yenisi daha eklendi. Ay sonunu zor getiren vatandaşın maddi olarak bütçesini destekleyecek o özel teklif Ziraat Bankası tarafından özel olarak paylaşıldı. Banka müşterisine özel sunulan bu teklif Ziraat Bankkart ile yapılacak harcamalarda geçerliliğini koruyor. Kampanya 6 Eylül tarihine kadar sms ile yapılacak başvurularda değerlendiriliyor.

ZİRAAT BANKASI 300 TL GIDA İNDİRİMİ NASIL KAZANILIR?

Ziraat Bankası Metro marketlerde geçerli indirimli alışveriş teklifini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Ziraat Bankası banka hesabı bulunanlar veya ilk kez banka hesabı oluşturacaklar bu tekliften faydalanacak. Ziraat Bankası şubelerine gitmeden görüntülü görüşme yolu ile banka hesabı oluşturan her müşteri banka kartını kullanarak yapacağı alışverişten 300 TL'ye kadar indirim kazanacak.

Ziraat Bankası 300 TL market indirimi fırsatından yararlanmak isteyenler Ziraat Bankası Mobil uygulama, internet sitesi veya sms ile başvuru sağlayabilir. Pratik ve kolay başvuru seçeneği olarak cep telefonu numarası üzerinden sms ile başvuruda bulunmak isteyenler mesaj kısmına METRO yazarak 4757’ye sms olarak göndermelidir.

ZİRAAT BANKASI 300 TL GIDA İNDİRİMİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Metro markette geçerli indirimden faydalanmak isteyenlerin farklı günlerde ve tek seferde 1.500 TL ve üzeri harcama yapması gerekiyor. Her müşteri yapacağı ilk alışverişte 150 TL, ikinci harcamada ise 150 TL kazanacak. Toplamda 300 TL nakit kazanç fırsatı sunan Ziraat Bankası market alışverişlerinde %10 indirim fırsatı sunmuş olacak.

Ziraat Bankası Metro marketlerde geçerli 300 TL indirim fırsatı 6 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Kampanya dönemi devam ederken sunulan fırsattan yararlananlar 31 Ekim tarihine kadar 300 TL Bankkart Lira hediyesini kullanabiliyor.