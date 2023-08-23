Kredi kartı borcu dağ gibi biriken, artan masraflar nedeniyle ay sonunu zor getiren gençler, asgari ücretli çalışan ve emeklilere özel Denizbank ihtiyaç kredisi başvuru ekranını açık hale getirdi. DenizBank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi teklifine dair beklenen o açıklama resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Denizbank “Eğitimden seyahate, giyimden kişisel harcamaya kadar tüm acil ihtiyacı karşılayacak finansman aracıdır” diyerek 3 bin TL'den başlayarak 100 bin TL'ye kadar ulaşan ihtiyaç kredisi teklifini paylaştı. Bütçeye uygun oluşturulan ödeme planı sayesinde ayda sadece 2.849 TL ödeyerek 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilir.

DENİZBANK 50 BİN TL HIZLI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DenizBank'ın düşük faizli uzun vadeli 50 bin TL kredi teklifinden faydalanmak isteyenlerin Denizbank müşterisi olması yeterli oluyor. İnternet bankacılığı üzerinden, Mobildeniz uygulaması aracılığı ile veya ATM'lere gidilerek “Hızlı başvuru” ekranı üzerinden başvurulabilir. Bankaya gitmeye gerek kalmadan Denizbank uygulaması üzerinden yapılacak başvuru ile talep edilen kredi tutarı dakikalar içerisinde hesaba aktarılır.

DENİZBANK’IN İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

DenizBank'ın 12, 24 ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi teklifinden cazip faiz oranı ile yararlanmak isteyenler bankanın talep ettiği şartları karşılayarak ihtiyaç kredisi başvurusunu iletebilir. Denizbank öğrenciler için üniversite, özel okul ya da kurs ücretlerini karşılamayı sağlayacak 36 ay vadeli kredi teklifini sunuyor. Eğitim kredisi, tüketici kredisi ve borç transfer kredisi… En zor zamanlarda en acil ihtiyaçları karşılamayı sağlayacak kredi teklifleri Denizbank internet üzerinden değerlendirilebilir.

DENİZBANK 50 BİN TL HIZLI KREDİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Denizbank 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaklar aşağıda yer alan kredi hesaplama tablosunu detayları ile inceleyebilir:

-Kredi tutarı: 50.000 TL

-Kredi vadesi: 36 ay

-Kredi faiz oranı: %3,5

-Kredi aylık taksit tutarı: 2.849,19 TL