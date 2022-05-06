Karen, Myanmar'ın Darbe Karşıtı Direnişi İçin Nasıl Çok Önemli Hale Geldi?

Myanmar ordusu geçen yıl 1 Şubat'ta iktidarı ele geçirdiğinde, ülkenin en eski büyük etnik silahlı grubu olan Karen Ulusal Birliği de darbeyi kınayan ilk kişilerden biriydi.

"Ordunun iktidarı ele geçirmesini ve ülkenin liderlerini gözaltına almasını kabul edemeyiz. Bu, demokrasiye geçişte büyük bir engel ve meydan okumadır." diyen KNU, iktidarın ele geçirilmesinden bir gün sonra yaptığı açıklamada, orduyu kendi 2008 anayasasını ihlal etmekle suçladı.

Kısa bir süre sonra, KNU'nun silahlı kanadı Karen Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan birliklerin, Myanmar'ın Tayland sınırı boyunca uzanan Karen eyaletindeki protestoculara güvenlik sağladığı görüldü. Ülkenin başka yerlerinde böyle bir koruma yoktu. Ordu, silahsız protestoculara karşı acımasız bir şiddet kampanyası başlattı ve yüzlerce insanı öldürdü.

Bir yıl sonra, KNU'nun protestocuları koruduğu görüntüler, Myanmar'ın yeni direniş çağının bel kemiği olarak rolünün sembolü haline geldi. Grup, yeni kurulan darbe karşıtı silahlı gruplara askeri eğitim, siyasi muhaliflere koruma ve ordunun kontrolündeki bölgelerden kaçan kaçaklar için güvenli geçiş sağladı.

Yangon'da Şehir Gerillaları veya UG'ler olarak bilinen silahlı gruplar ağına katılan 34 yaşındaki direniş savaşçısı Htet*, "KNU halkı gerilla savaşında çok nazik ve çok iyi" dedi.

Htet ve bu hikaye için görüşülen diğer tüm kaynaklar, açıklanmayan bir yerden El Cezire ile şahsen konuştu.

Geçen yıl Htet, askerlerin silahsız, barışçıl protestocuları vurmasını izledikten sonra eğitim almak için Yangon'dan KNU bölgesine gitti. "Ordu herkesi tutukladı ve herkesi vurdu. Nasıl savaşacağımı bilmem gerekiyordu "dedi.

KNU sözcüsü Taw Nee, yeni nesil direniş savaşçılarının "çok aktif olduğunu ve intikam almak istediğini" söyledi. Motivasyonlarını överken, KNU'nun örgütsüz, yeni ortaya çıkan silahlı gruplardan oluşan bir yığından gelen deneyimsiz savaşçıların kitlesel akınını yönetmesinin bazen zor olduğunu da söylüyor.

Taw Nee, direniş savaşçılarının sosyal medyada savaşların videolarını yayınlaması, yanlışlıkla hassas bilgileri ifşa etmesi veya doktorların saha sağlık görevlileri olarak daha yararlı olacakları zaman ön saflarda savaşmakta ısrar etmeleri gibi bazı sorunlara yol açtığını söyledi.

"Ama çok geliştiler," dedi Taw Nee, gururlu bir baba gibi sırıtarak. "Birkaç ay içinde çok fazla deneyime sahipler."