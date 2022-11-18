Kardeşlerim Dizisinin Genç Oyuncuları Dijital Medyada Öne Çıktı

Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin genç oyuncularına büyük şöhret getiren yalnızca onların söyledikleri oyunculuk performansları değil aynı zamanda dijital medyanın gücünü iyi bir şekilde kullanmaları da olmuştu. Gençler sosyal medyayı çok etkili bir şekilde kullanmış ve bu durum da Kardeşlerim dizisinin dünya çapında büyük başarılar elde etmesini sağlamıştı. Oyuncular sosyal medya kullanım güçleri ile dizinin başarısına fayda sağlarken oyuncu kadrosunda yer alan tüm oyuncular da bu durumun karşılığını almayı sürdürüyor.

Geleneksel medyanın yerine video ve sosyal medya platformlarının güçlenmesi ile beraber dijital medya aldı ve bu durum pek çok genç oyuncuya katkı sağladı. Dünyanın her yerinde bulunan insanlar bu sayede birbirleriyle etkileşim içinde olabiliyor ve güçlü bir ortam oluşuyor. Bu etkileşimden büyük kazanımlar elde eden Türk dizi sektörü de bu duruma bir örnek. Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun ikilisi Kardeşlerim dizisinde büyük etkileşimler elde etti ve bu durum dizinin kısa sürede popülerlik kazanmasını sağladı.

Genç oyuncu Burcu Yazgı Coşkun dijital medyanın gücünün farkında olan bir oyuncu olarak dijital medyanın çağımızda her şeyin önüne geçtiğini açıkladı. Dijital meydanın gerçekten çok güçlü olduğunu ifade eden genç oyuncu orasının tamamen farklı bir dünya olduğunu söyledi. Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Asiye karakteriyle popüler bir isim haline geldi. Genç oyuncu için dijital medyanın hayatındaki önemi de büyük bir yer kaplıyor.

Dizi projesinde Ömer isimli karaktere hayat veren Yiğit Koçak da dijital dünyanın nimetlerinden yararlanan bir isim oldu. Ünlü oyuncu dijital medyanın etkili olduğunu belirtirken artık dünyanın oradan döndüğünü söyledi. Dizi sektöründe bu durumdan aynı şekilde etkilendiğini ifade eden Yiğit Koçak bu durumun televizyon reytinglerinde çok fazla etki göstermediğini ancak yine de büyük bir güç olduğunu söyledi. Sizler için haberimizin devamını da Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde Oğulcan isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Cihan Şimşek ile ilgili detaylı bilgileri ve Cihan Şimşek'in dijital medyanın önemi hakkında yapmış olduğu konuşma ile ilgili detaylı bilgileri yazdık.

Cihan Şimşek isimli oyuncu da Kardeşlerim dizisinde yer alan ve Oğulcan karakteri ile popüler hale gelen bir ünlü. Cihan Şimşek dijital medyanın önemini iyi kavraması ile bu durumu olumlu anlamda kullanıyor. Oyuncu bazı dizilerin sosyal medyada çok başarılı olduğunu ifade ederken bazı dizilerin ise reyting oranlarının yüksek olduğunu açıkladı. Kardeşlerim dizisinin ise her iki alanda da başarılı olduğunu belirten Cihan Şimşek oranların katlanarak devam ettiğini de söyledi. Bu durumun kendisine güzel hisler kattığını da açıklayan başarılı oyuncu Cihan Şimşek Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Oğulcan karakteri ile beğenilerek izleniyor ve her hafta sergileyeceği oyunculuk performansı ile merak konusu oluyor.