Kardeşlerim 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor, Neler Yaşanacak?

Cumartesi akşamlarında seyirci kitlesi ile ATV ekranlarında kış sezonunda buluşan Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi 3. sezonunu ekranlara taşımak için hazırlıklarına devam ediyor. Reyting oranlarında zirvede yer alan ve 1. sezonunu çok başarılı bir şekilde tamamlayan Kardeşlerim isimli dizi projesi 2. sezonda ise zirveyi Gönül Dağı dizisine bırakmıştı.

Yeni bölümleri ile 3 sezonda yine ATV ekranlarında hayranları ile buluşacak olan dizi, büyük sürprizleri hikayesinde barındırıyor. Kardeşlerim dizisinin ilk 2 sezonu çok başarılı bir şekilde geçirmesi sebebi ile yeni sezonda da aynı başarıyı göstermesi bekleniyor. Proje hakkında elde edilen bilgilere göre söz konusu televizyon dizisi projesinin 3. sezonunda oyuncu kadrosuna 6 yeni ismin dahil olacağı öğrenildi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Diziye 6 yeni oyuncunun katılması ise 6 yeni karakter olacağı anlamına geliyor ve elde edilen bu bilgi sonrasında hikayeye yeni heyecanlar katılacağı düşünülüyor.

Oyuncu kadrosunu 6 yeni ünlü ismi dahil olacağının öğrenilmesi ardından diziye karşı bazı araştırmalarda bulunuldu ve bu 6 oyuncunun kim olduğu merak edildi. Yeni karakterler ile ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmasa da hikayeye nasıl bir etkide bulunacakları araştırılıyor.

Bir süre önce Berk Ali Çatal tarafından hayat verilen Tolga karakterinin dizide daha çok ön plana çıkacağı düşünülüyor. Zaten dizide kötü bir karaktere hayat veren Berk Ali Çatal, Tolga karakteri ile Kardeşlerim dizisinin yeni sezonunda kötülüklerini arttıracak.

Dizinin 3. sezonunun 1. bölümünün Eylül ayının ilk haftasında seyirci kitlesiyle buluşacağı tahmin ediliyor ve bu durum da Kardeşlerim dizisi oyuncularının sete çıkmasına çok az bir zaman kaldığını gösteriyor. Eylül ayında dizinin 3. sezonunu yayınlaması yeni karakterler hakkında bilgileri de ortaya çıkaracaktır.

Dikkatleri üzerine çeken Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin en güçlü rakibi Gönül Dağı dizisinde ise kadın başrolü arayışı devam ediyor ve hangi ismin seçileceği merak ediliyor. Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan başrolde Berk Atan’a 2 sezondur eşlik ediyordu daha sonra diziye veda eden ünlü oyuncu Gönül Dağı isimli projede büyük bir kayıp yaşanmasına sebep oldu. Bu durum söz konusu projeyi oldukça etkisi altına alacak ve seyirci kitlesinin diziyi izlemeye devam edip etmediği görülecek.

Onur Seyit Yaran Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Hayatı ve Biyografisi

İlk oyunculuk tecrübesini Kalk Gidelim isimli diziyle gerçekleştiren genç oyuncu Onur Seyit yaran 1995 doğumludur. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Vuslat isimli dizi projesinde Enes isimli karakteri hayat veren Onur Seyit Yaran bu dizi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeye başlamıştır. Baba tarafından Ordulu olan Onur Seyit Yaran isimli genç oyuncu Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği bölümünde okulunu okumaktadır. Lisanslı olarak futbol oynayan ve uzun süre boyunca bu hobisini devam ettiren ünlü isim aynı zamanda satranç sporcusu da olmaktadır. İngilizce ve Almanca bilen genç oyuncu koyu bir Galatasaray taraftarıdır ve 2008 ile 2011 seneleri arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele vermiştir. Oğlak burcu ve 78 kilo olan genç oyuncu Onur Seyit Yaran 1.87 metre boyundadır.