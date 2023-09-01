Benzin ve motorine gelen zamlardan şikayet eden vatandaşlar kısa süre önce başlayan indirim yağmuru ile yeniden sevinç yaşıyor. Merkez Bankası'nın hamlesi doğrultusunda dolar kurunda başlayan düşüş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. 31 Ağustos tarihinde benzin fiyatlarına 97 kuruşluk indirim uygulandı.

Piyasalarda dün itibariyle geçerli olan benzin indirimi sonrası gece saatlerinde alınan karar ile yeniden bir indirim haberi geldi. 1 Eylül tarihi itibariyle 98 kuruşluk benzin indirimi resmen geçerli oldu.

BENZİN İNDİRİMİ PİYASAYA NASIL YANSIDI?

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe indirimler araç sahiplerini de memnun etti. 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde iki farklı benzin indirim ile piyasalarda benzinin litre fiyatı aşağı çekildi. Son olarak 31 Ağustos Perşembe günü uygulanan 97 kuruşluk indirime 1 Eylül Cuma günü itibariyle 98 kuruşluk yeni bir indirim daha eklendi.

Benzin fiyatlarına yönelik iki farklı gün uygulanan indirim ile toplamda 1.95 kuruş düşüş yaşandı. Akaryakıtta tabelaya yansıtılan indirimler ile İstanbul'da benzinin litresi uzun sürenin ardından 37 TL'nin altına düştü.

BENZİNİN LİTRESİ 37 TL’NİN ALTINA GERİLEDİ!

1 Eylül tarihi itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 36,80 TL oldu. Ankara'da benzinin litre fiyatı 37,35 TL, İzmir'de benzinin litre fiyatı 37,47 TL'ye kadar geriledi. Konu ile ilgili motorin fiyatlarında henüz bir değişiklik yapıldığına dair güncelleme paylaşılmadı.

1 EYLÜL CUMA GÜNÜ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYAT LİSTESİ

-İstanbul benzinin litre fiyatı 36,70 TL

-İstanbul motorinin litre fiyatı 37,83 TL

-İstanbul LPG'nin litre fiyatı 15,83 TL

-Ankara benzinin litre fiyatı 37,29 TL

-Ankara motorinin litre fiyatı 38,43 TL

-Ankara LPG'nin litre fiyatı 16,28 TL

-İzmir benzinin litre fiyatı 37,35 TL

-İzmir motorinin litre fiyatı 38,54 TL

-İzmir LPG'nin litre fiyatı 16,02 TL