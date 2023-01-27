Karar az evvel taze çıktı! 50.000 TL anında hesabınıza yatıyor! Bayram şekeri gibi vatandaşları mutlu etti

50.000 TL anında hesabınıza yatıyor bayram şekeri gibi vatandaşları mutlu etti. Karar az evvel taze çıktı!

Son günlerde yaşanan maddi sıkıntılar sebebiyle birçok kişinin anında nakit paraya ihtiyacı olabiliyor. Bu kişilerin yapacağı başvuru ile anında istedikleri miktarı nakit para olarak almaları mümkün olacaktır. Bunun için PTT tarafından çok özel imkanlar sunuluyor. Vatandaşlar bu imkanlardan yararlanarak ödeme alabilmektedir. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bugün açıkladı. Emeklilere anında düşük faizli 50.000 TL kredi hesabınızda.

Bu Kredi için Hangi Şartlar Aranıyor?

Emeklilere 36 aya kadar vade imkanı tutan 50.000 TL kredi imkanı için hangi şartlar aranıyor? Bu konuda gelen detaylar şu şekilde…

Öncelikle gelir beyanını unutmamak lazım. Gelir beyanını eksiksiz hazırlamanız gerekiyor. Ayrıca krediyi alacak vatandaşın en fazla 82 yaşında olması kriteri de aranıyor. Krediyi almak isteyen emeklilerin emeklilik belgelerinin de hazır olması gerekiyor. Son olarak aylık ücretinin de kredi ödemesine gitmesi gerekiyor. Tüm bu işlemleri eksiksiz tamamladıysanız sadece TC kimlik numaranız ile bu krediye başvurabilirsiniz.

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