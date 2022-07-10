Karanlık Madde için Büyük Yeraltı Araştırması Başlıyor

Bir mil yeraltındaki eski bir altın madeninde, nadir bir sıvılaştırılmış gazla dolu bir titanyum tankının içinde, bilim adamları şu ana kadar keşfedilemeyen şeyi aramaya başladılar: Karanlık madde. Bilim adamları görünmez maddenin evrenin kütlesinin çoğunu oluşturduğundan eminler ve onsuz burada olmayacağımızı söylüyorlar, ama ne olduğunu bilmiyorlar. Bu muazzam gizemi çözme yarışı, bir takımı Liderlik altındaki derinliklere, Güney Dakota'ya getirdi.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda fizikçi olan Kevin Lesko, bilim adamları için sorunun temel olduğunu söylüyor. "Yaşadığım bu harika yer nedir? Şu anda yüzde 95'i bir gizem.”

Buradaki fikir, bir mil kir ve kaya, dev bir tank, ikinci bir tank ve dünyanın en saf titanyumunun, her gün etrafımızda ve etrafımızda dolaşan neredeyse tüm kozmik ışınları ve parçacıkları engelleyeceğidir. Ancak bilim adamları, karanlık madde parçacıklarının tüm bu engellerden kaçınabileceğini düşünüyor. Birinin iç tanktaki sıvı ksenon fıçısına uçacağını ve bir havuz oyunundaki iki top gibi bir ksenon çekirdeğine çarpacağını ve “zaman projeksiyon odası" adı verilen bir cihaz tarafından görülen bir ışık flaşında varlığını ortaya çıkaracağını umuyorlar.”

Bilim adamları 7 Temmuz'da, beş yıllık 60 milyon dolarlık aramanın, COVID-19 pandemisinin neden olduğu bir gecikmeden sonra iki ay önce nihayet başladığını açıkladılar. Şimdiye kadar cihaz bulundu... hiçbir şey. En azından karanlık madde yok.

Sorun değil diyorlar. Ekipman, engellemeyi umdukları arka plan radyasyonunun çoğunu filtrelemek için çalışıyor gibi görünüyor. Maryland Üniversitesi fizikçisi Carter Hall, ”Bu çok nadir görülen etkileşim türünü aramak için bir numaralı iş, önce deneyi bastıracak olan tüm sıradan radyasyon kaynaklarından kurtulmaktır" dedi.

Ve eğer tüm hesaplamaları ve teorileri doğruysa, yılda sadece birkaç kısacık karanlık madde belirtisi göreceklerini düşünüyorlar. 250 Bilim adamından oluşan ekip, önümüzdeki birkaç yıl içinde 20 kat daha fazla veri elde edeceklerini tahmin ediyor.

Bir basın toplantısında deney için fizikçi ve sözcü olan Hugh Lippincott, deney bittiğinde, bu cihazla karanlık madde bulma şansının “muhtemelen yüzde 50'den az, ancak yüzde 10'dan fazla" olduğunu söyledi.

Lawrence Berkeley'den Lesko, bu kesin bir şeyden uzak olsa da, “biraz coşkuya ihtiyacınız var” dedi. "Bir şey bulma umudu olmadan nadir arama fiziğine girmezsiniz.”