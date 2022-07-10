Ortadoğu'da Yükselen Gıda Fiyatları Kurban Bayramı'nı Bulutlandırdı

Kurban Bayramı, Gazze Şeridi'ndeki bir hayvan tüccarı olan Mahmud Ebu Kutsal için yılın en yoğun zamanı olmalı. Ancak yükselen fiyatlar, Müslüman bayramında kurban etmek için genellikle bir koyun veya keçi satın alacak insanların çoğunu uzaklaştırdı.

Kurban Bayramı'nın Cumartesi günü başlamasından hemen önce Ebu Holy, küresel tarım pazarlarını sarsan Ukrayna savaşının bir yan etkisi olan hayvan yeminin hızla yükselen maliyeti nedeniyle fiyatları düşürmeyi göze alamayacağını söyledi.

Gazze'nin güneyindeki Khan Younis market'te alıcı bulmak için mücadele eden Ebu Holy, "Hayvanlarımızdan hiçbirini satmadan bütün gün burada duruyoruz." dedi.

24 Yaşındaki Muhammed Issa, bir koyunun ne kadara mal olacağını keşfettikten sonra satın almamaya karar verdi. "Geçen yıl 300 dolara bir kurban aldım, bugün 500 dolara ya da 600 dolara mal olacağını öğrendim, bu yüzden yapmayacağıma karar verdim" dedi.

İslam'ın iki ana bayramından biri olan Kurban Bayramı, Müslümanların Hz. İbrahim'in veya İbrahim'in Tanrı'nın emriyle oğlunu kurban etme isteğini anmak için hayvanları kurban ettikleri yıllık hac hacının doruk noktasını işaret ediyor. Hayvanları kurban edenler genellikle eti fakirlere dağıtırlar.

Ancak bu yıl birçok Arap ülkesindeki insanlar, daha yüksek fiyatların, halihazırda yüksek olan küresel gıda fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratan Ukrayna savaşının etkisini yansıtan önemli geleneği karşılayamayacakları anlamına geldiğini söylüyor.

"Fiyatları ve satın alıp alamayacağımızı kontrol etmeye geldim. Ancak fiyatlar geçen yıla göre inanılmaz derecede yüksek." diyen Hamoud el-Asri, Yemen'in Sanaa kentinde, bu yılın başlarında ateşkesin yedi yıllık savaştan mühlet getirdiği ancak milyonların hala açlıkla karşı karşıya kaldığı bir pazarda.

"Gidiyorum, param yetmiyor."

Arap dünyasının en kalabalık ülkesi Mısır'daki bir pazarda bir tüccar, koyun fiyatlarının kilogram başına% 50 artarak 90 Mısır pounduna (4,77 $) yükseldiğini söyledi. "Alıcılar bulmak mümkün değildir. Kilogramı 70 liraya satabilirim ama benden alacak birini bulmam lazım, başka ne yapayım?" dedi.

Koyun mu çamaşır makinesi mi?

Rusya, Şubat ayında Ukrayna'yı "özel operasyon" olarak adlandırdığı şekilde işgal etti." İki ülke küresel tahıl ihracatının üçte birini oluşturduğundan, savaş Rusya'nın büyük bir ihracatçı olduğu tahıl, yakıt ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen ay dünya "benzeri görülmemiş bir açlık krizi," savaş uzun bira sorunlar, iklim bozulması ve COVİD-19 salgını dahil olmak üzere bileşik-söyleyerek karşı karşıya konusunda uyardı.

Cezayir'de hayvancılık satan Mahami Chikh, maliyetlerin fiyatları artırdığını söyledi: "Bu arpa, yiyecek, bakım."

Üç Yıl süren ekonomik krizin yoksulluğun artmasına neden olduğu Lübnan'da kasap Makhaber Hassan, koyun fiyatlarının gün geçtikçe yükseldiğini ve şu anda 250 dolar - kabaca 7,5 milyon Lübnan poundu seviyesinde olduğunu söyledi.

"Bir çalışana 1,5 milyon veya 2 milyon (ayda) ödeme yapılması çok büyük bir rakam" dedi.

Bağdat'ta adını Hüseyin olarak veren bir müşteri, bir tüccarın koyun istediği 500.000 dinarı - kabaca 350 dolar - ödeyemeyeceğini söyledi. "Ona sordum, 'Neden 500?" Yemlerin pahalı olduğunu söyledi" dedi.

23 Yaşındaki Ali Farhan, yerine koyun almak için çamaşır makinesi almayı ertelediğini söyledi.

"Bütün sabahı ölü annem için kurban edecek bir koyun almak için uygun bir fiyat arayarak geçirdim ve sonunda bana 350.000 Irak dinarına mal olan ve 200.000 dinara mal olan küçük, sıska bir tane buldum."