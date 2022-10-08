Karanfilin Saça Faydaları Nelerdir, Karanfil Kürü Nasıl Hazırlanır?

Sık sık dökülen kırılgan ve yıpranmış saçlar pek çok insanın problemidir ve bu soruna nasıl çözüm bulunacağı merak konusudur. Yediklerimize dikkat etmek ile birlikte canlı saçlara ulaşmak için doğal takviyeler de pek çok insan tarafından kullanılır. Karanfil baharatından da Türk mutfağında çeşitli şekillerde faydalanılır ve saçlara çok iyi gelir. Saçları yeniden canlandırıp hızlı uzanmasını sağlayan karanfil kürü pek çok faydayı da beraberinde getirmektedir.

Vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengin bir kaynak olan karanfil baharatı Türk mutfağında reçel, tatlı, komposto ve meyve sularında baharat olarak kullanılmaktadır. Bu kullanımının yanı sıra karanfil baharatının farklı bir yararı daha bulunur. Karanfil saçlar için oldukça faydalıdır ve kür haline getirilerek saça sürülür. Bu durumda karanfil kürünün de etkisi kısa süre içerisinde görülecektir. Dökülmeleri azaltan ve saç derisini besleyen karanfil kürü tarifi de oldukça kolaydır.

Saçın hacim kazanmasına yardımcı olan karanfil, saçların hacimsiz görünmesi durumunda bakım için tercih edilir. Saç köklerinin sağlam kalması ve dökülen saç telinin yerine yenisinin gelmesi için karanfil doğru orantılı bir şekilde kullanılmalıdır. Antibakteriyel özellik gösteren karanfil yeni saç oluşumuna yardımcı olur ve saç dökülmelerini de en aza indirir. Bunun yanı sıra saç derisinde meydana gelmekte olan saç dökülmesi sorunları ve kepek gibi problemlerde azalma gösterecektir. Karanfil kürünün kullanılması halinde saç kökleri yenilenir ve yeni saçlar daha hızlı bir şekilde uzamaya başlar.

Karanfil kürü düzenli aralıklarla saça uygulanması durumunda saç derisine ve saçlara daha parlak ve canlı bir görüntü kazandıracaktır. Karanfil bakımı düzenli yapılırsa saçta yeni saç oluşumu ile beraber saçı daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde de uzatacaktır. Bunun yanı sıra saçı nemlendirmek de saç kırıklarını önlemenin yollarından biri olmaktadır. Karanfil kürü düzenli kullanıldığı durumda kırıkların onarılmasını ve saçının nemlenmesini sağlar. Düzenli bir şekilde karanfil kürleri saça uygulandığı zaman daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde de uzayacaktır. Bazı saçlar zor şekil alır ve bu durumu düzeltme karanfil kürü ile mümkün olur.

Saçların daha kolay bir halde şekil almasına yardımcı olan karanfil saça eski gücünü ve nemini de geri verir. Bunun yanı sıra karanfil saçın daha parlak bir görünüme kavuşmasını da sağlar ve saç dökülmesini azaltması sebebiyle sıklıkla tercih edilir.

Doğal bir mucize olarak görülen karanfil baharatı saç bakımında farklı kürler ile de uygulanabilmektedir. İbrahim Saraçoğlu da karanfilin saça faydalarını açıklamış ve hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanan karanfil türlerinin kısa süre içerisinde saçlı olumlu etkiler bırakacağını belirtmiştir. Karanfil kürünü hazırlamak için öncelikle suyu kaynatmak ve içine daha sonra 10-15 adet karanfil eklemek gereklidir. Bir kavanozda karanfilli suyu 20 dakika boyunca bekletip sprey şişesine doldurup daha sonra saça uygulama tavsiye edilir.