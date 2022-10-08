Cebinde Denizbank kartı olanlara 30.000 TL ödeme verildi! Akbank ve QNB Finansbank'ta Başlattı! Son Dakika

Cebinde, Denizbank kartı olan vatandaşlar için 30000 TL'ye kadar ödeme haberi verildi. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere cep telefonları üzerinden SMS atılarak da hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşların aynı gün içinde kredi ödemelerinden, hızlı birşekilde faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir kredi kampanyası oluşturulduğu açıklandı. Denizbank üzerinden yapılan bu kampanya sonrasında Akbank Finansbank'ta kampanya başlattığını ve başvuruları almaya başladığını açıkladı.

3 Banka Üzerinden Başvuru İmkanı Sağlanacak!

Denizbank QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 30000 TL ödeme alacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabiliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaja 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden kredi alabilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi alabilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere aynı gün içinde hizmet ödemesi verilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verileceği açıklandı.