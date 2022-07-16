Kara Tahta Dizisi Kararı ile TRT1 Örnek Oldu!

Bir süre önce TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Kara Tahta isimli televizyon dizisi projesi, büyük beklentiler ile izleyici karşısına çıkıyordu. Söz konusu proje, kamu yayıncısı olan TRT1’de yeni bölümlerini yayınlıyordu. Dizinin 10. bölümünde final bölümünü yayınlayarak ekran hayatını sonlandırması yönünde bir karar alınmıştı fakat kanal daha sonra bu karardan vazgeçerek adından söz ettirmişti. Kara Tahta dizisi hakkında alınan final kararından kanalın vazgeçmesi imaj zedelenmesinin de önüne geçmiş oldu. Proje ilk bölümlerde her ne kadar güçlü reyting oranları elde edemese de dizinin final yaparak ekran hayatını sona erdirmesi yayıncı kanal TRT1’in imajını ciddi anlamda zedeleyebilecek bir durumdu. Kanal ise kısa süre içerisinde Kara Tahta dizisi hakkında alınan final kararından vazgeçti ve seyirci kitlesi bu durumu mutlulukla karşıladı. Kanal, dizisi ile ilgili adından söz ettirirken örnek bir davranış da sergilemiş oldu. Kara Tahta dizisinin finalinin iptaline karar veren TRT1, bu seçimi ile önemli bir adım atmış oldu.

Kara Tahta Dizisi için Neden Final Kararı Alınmıştı?

Sevilen dizinin yayından kaldırılmasının nedeni ise seyirci kitlesi tarafından araştırılmış ve konu hakkında detaylar merak edilmişti. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre büyük emekler ve beklentiler sonucunda TRT1 ekranında yayın hayatına başlayan Kara Tahta dizisi, ticari bir gerçeklik sebebi ile final yapmak üzereydi. Son olarak Atv dizisi olan Sevmek Zamanı isimli dizi projesi de final fragmanını yayınlayarak dizi hayranlarının tepkisi ile karşılaştı. Sevmek Zamanı isimli televizyon dizisi projesinde İlhan Şen ile Deniz Işın gibi birbirinden başarılı ve ekran uyumları çok güçlü olan iki isim yer alıyordu. Dizi izleyenleri Sevmek Zamanı isimli televizyon dizisi projesinin beşinci bölümü ile final yapacak olması karşısında üzüntüye boğulmuştu.

İzleyici kitlesi beğenerek izledikleri dizilerin düşük izlenme oranları elde etmeleri karşısında final yapmaları ile büyük üzüntü duyuyor ve bu tip durumlara tepki gösteriyor. Sevdikleri dizilerin her hafta yeni bölümlerini merak ve heyecan içerisinde bekleyen seyirci grubu, alınan final kararlarından memnuniyet duymuyor. Yaşanan bu durum ise dizi hayranlarının dizi izleme iştahlarının azalmasına sebep oluyor ve televizyon ekranlarında konu eleştiri topluyor. Diğer taraftan özel televizyon kanalları ise hali hazırda zor olan çalışma içerisinde düşük sayılabilecek izlenme oranları elde eden dizileri devam ettirerek zarar etmekten kaçınmaya çalışıyor.

Özel kanalların çözmesi gereken problemler arasında seyirci kitlesinden tepki alınması, bir sonraki diziler için imaj ile ilgili sorunlu bir ortamın oluşması ve izleyici güveninin azalması gibi konular yer alıyor.

TRT1 ise diziler konusunda son yıllarda önemli bir atak gerçekleştirdi ve dikkatleri üzerine çekti. Seyirci kitlesi de kanalın reyting oranlarını daha çok önemsemesini memnuniyet ile karşılıyor. Kanal, Kara Tahta dizisi izleyicilerini yüz üstü bırakmama, imaj kaybına uğramama ve özel kanalların yaptığı erken finallere kapı açmama hakkında önemli bir karar verdi. Alınan bu karar, Kara Tahta dizisinde kariyerini düşünen ekip, diziden ekmek kazananlar ve seyirci kitlesi için önemli bir konuydu. TRT1 son olarak Kara Tahta isimli televizyon dizisi projesinin devamına karar verdi ve doğru bir seçim yaptığını gözler önüne sermiş oldu.