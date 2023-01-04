Kara Listeden Olan Vatandaşlar Bu Bankalardan İhtiyaç Kredisi Alabilir!

Kredi notundan ve kara listeden dolayı bazı vatandaşlar bankalardan finansman desteği alamıyor. Birçok noktada problem ile karşı karşıya kalan vatandaşlar için bankalardan müjde geldi. Kredi puanı düşük olduğu için kredisi onaylanmayan bu nedende finansman desteği alamayanlar artık finansman desteği alabilecek.

Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu konu ile ilgili duyuruyu yaptı. Kredi notu düşük olan kişiler için sevindirici haberi paylaştı. Artık bu bankalardan finansman desteği alabilirler.

Ekonomik yönden yaşanan sıkıntılar nedeni ile her kesimden vatandaşımız zor günler yaşıyor. Bu nedenle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vatandaşlara müjde verdi. Kredi notu düşük olan vatandaşlar bazı bankalardan kredi desteği alabilecek. Bu sayede vatandaşın üzerindeki yük hafiflemiş olacak. Kredi notu düşük olan vatandaşlar için yeniden değerleme yapıldı. Kredi notu düşük olan vatandaşlar zorlu dönemlerde kredi desteği alabilecek.

Kredi Notu Nedir? Nasıl Oluşur?

Birçok banka, vatandaşların kredi notlarını dikkate alarak finansman desteği sunuyor. Finans sektöründe kredi notu yüksek olan kişiler daha fazla önemseniyor. Kredi notunun oluşması birçok kriterden geliyor.

Önceki zamanlarda kullanılan kredi kartı kullanımları ve ödeme alışkanlıkları baz alınarak kredi puanı şekilleniyor. Bunun yanı sıra vatandaşın daha önce kredi kullanıp kullanılmadığı dikkate alınıyor. Daha önce kredi alınmış ise ödemelerde sorun yaşanmaması kişinin hanesi olumlu olarak dönüşüyor. Ödemelerde sıkıntı yaşayanların ise kredi notları olumsuz şekilde etkilenebiliyor. Kredi puanının oluşmasında ayrıca gelir durumu da etkiliyor.

Haciz gibi durumlarda ortaya çıkan olumsuz durumlar vatandaşları kara listeye kadar düşebiliyorlar. Kredi notunun düşük olması vatandaşların yüksek faiz oranları ile kredi kullanmasına neden olabiliyor.

Nakit desteği noktasında olumsuz cevap alan vatandaşlar, genellikle ödemelerde sorun yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu süreçte yasal takibin başlamasına neden olabiliyor.1 ile 1900 arasında değişen puanlama sistemi ile 1900 puanına en yakın olan vatandaşlar daha avantajlı durumda oluyor. Kredi puanını yükselmek isteyen vatandaşlar ödemelerini düzenli olarak yapabilirler. Daha bilinçli şekilde kredi kartı kullanımı kredi notunu yükseltir.