Kara Listedekilere Müjdeli Haber: O Bankalar İhtiyaç Kredisi Veriyor. Kara listede olan ya da kredi notu düşük vatandaşlar, bankalardan finansman desteği alırken pek çok problemle karşı karşıya kalıyorlar bazen. İşte tam da böyle bir durumda kara listede bulunan vatandaşlar ya da kredi puanı düşük olan kişiler, nakit problemlerini gidermek amacıyla banka kredilerinin avantajlarından faydalanmak istiyor. Kara listedekilere hangi bankalar kredi veriyor? Cevabı haberimizde..

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından müjdeli haber son dakika ilanı şekilde açıklandı. Kredi notu düşük vatandaşlar açısından sevinçli haber nihayetinde geldi. Artık bu bankalardan finansman desteği alabileceksiniz.

Kredi notu nedir?

Pek çok banka, vatandaşların kredi notlarına bakarak kredi verip vermeme kararı alıyor. Finansal piyasada bu sebeple kredi notları, iki kişiyi tanımlayan en önemli verilerin başında geliyor.

Kara Listedekilere Çözüm Bu Bankalarda

Koronavirüsü salgını içerisinde yeni düzenleme ile beraber birbirinden farklı bankalar vatandaşların nakit desteği sunacaklarını açıkladı. Alternatif Bank ile PTT arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde vatandaşlara sunulan krediler başta olmak üzere, Garanti Bankası ve Finansbank yine aynı şekilde elini taşın altına koyan finansal kuruluşların başında geliyor. Bunların peşinden bir Burgan Bank ile Odeabank ve kamu bankalarından Vakıfbank ile Ziraat bankı gibi çeşitli finans kuruluşları da kredi notu düşük vatandaşlara kolaylık sağlayacaklarını açıkladı.