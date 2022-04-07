Kara Listede Olanlar İçin Toplantı Yapıldı! Kamu Bankalarından Ödemeler Alınacak! Kara listede olan kişiler bankalardan kredi ödemesi alamıyorsa kamu bankaları destek olacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri kampanyaya katılabiliyor. Kara listede olan kişiler emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankalardan alıyorsa ve kara listede olan tüm borçlarını kapattı ise hemen banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kara listede olan vatandaşlar için kampanya başlatan ve kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan ve son işyerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bankadan 24 ay vadeli olarak kredi alabilecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubeleri haricinde ayrıca internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de nakit kredi başvurusunda bulunabilir, kara listede olmanız durumunda hızlı bir şekilde kredi kullanabilirsiniz. Kamu bankaların yapmış oldukları bu kampanyalarda, emekli olan vatandaşların kendi bankasına, emekli maaş taşıması durumunda tölerans tanıyacaktır. Başvuru yaparak hızlı bir şekilde tüm banka borçlarınızı tek bir yere toplayabilir ve acil nakit kredi işlemlerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.