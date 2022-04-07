SGK Son Dakika Yayına Girdi! Sigortalı Olanlar Emekliler Çalışanlar Herkese Ödemeler Başladı! sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ve emekliler artık hızlı bir şekilde başvuru yaparak nakit kullanabilir. Sgk üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde özel bankalar aracılığı ile kredi kullanabilecek. Sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda son işyerinde 3 aydır sigortanızın olması, emekli olmanız durumunda da emekli maaşınızı banka üzerinden almanız durumunda sizlere yüksek limitli olarak SGK destekli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır.

Akbank üzerinden sigortalı olan ve emekli olan kişilere ödeme haberi

Akbank, son zamanlarda yapılan kampanyalarda en çok tercih edilen banka. Kredi ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden hemen işlem yapabilir ve kredi başvurunuzu yaparak, kredi kullanabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda 5 dakika içerisinde kredi sonucunu görebiliyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, hızlı birşekilde bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsa, SMS atabilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilir.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredim TC kimlik yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte sizlerin mesaj atılan cep telefonuna sonucu iletilir. Kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın Akbank şubesine giderek hemen kredi onaylı tutarı kullanabiliyor.

Şekerbank, üzerinden kampanya başladı

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya yapan bir diğer banka ise kamu destekli, Şekerbank olmaktadır. yüzbin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara kampanya başlatan bu banka ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapıyor. Kredi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi almak istiyorlarsa bu bankanın müşterisi olması gerekmektedir. Şekerbank şubelerinden ve Şekerbank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı bankadan alıyorsanız, hem borç transferi kredisi olarak tüm bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yerde toplayabilir hemde ihtiyacımız olan para için kredi kullanabilirsiniz.