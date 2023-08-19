Bireysel ihtiyaçları karşılamak isteyenler için en doğru finansman seçeneğini sunan Ziraat Bankası müşteri hesabı bulunan tüm kullanıcılarına özel 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi teklifini duyurdu. Esnek geri ödeme fırsatı uzun vade limiti ile durulan bu fırsat cazip faiz oranları ile birlikte destekleniyor. Bireysel başvuruya özel anında hesaba tanımlanan hızlı kredi başvurusu için tüm detaylar belli oldu.

ZİRAAT BANKASI 50 BİN TL DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası dijitale özel anında onaylı hızlı kredi başvurusu için tüm şartlar belli oldu. 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi başvurusu 36 aya kadar vadelendirilebilecek. Bankanın sunmuş olduğu bu teklif Ziraat Bankası web sitesi, Ziraat Mobil uygulama veya çağrı merkezi hattı aranarak değerlendirilebilecek.

Ziraat Bankası'nın Ağustos ayına özel sunduğu tüketici kredisi teklifine dair detaylar aşağıdaki tablodan incelenebilir:

Kredi tutarı: 50.000 TL

Kredi vade süresi: 36 ay

Kredi faiz oranı: %2,84

Kredi aylık taksit tutarı: 2.482,07 TL

ZİRAAT BANKASI 50 BİN TL DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

Ziraat Bankası dijitale özel anında onaylı 50.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olanların bankaya bildirmesi gereken belgeler arasında şunlar yer alıyor:

Başvuracak olan kişiye ait bilgilerin yer aldığı başvuru formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi

Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi

NOT: Ziraat Bankası başvuru sırasında talep ettiği bu belgeler dışında tüketicinin kredi notuna ve banka sicil bilgisine göre ek belgeler isteyebilir.