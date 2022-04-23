Kara Liste, Kırmızı Kalem Olanlara 3 Banka 30.000 TL Ödeyeceğini Duyurdu! Nakit İçin Arayışta Olanlar Başvuru Yapıyor. Son dakika kampanyası ile birlikte sizlerde hemen ödeme alabileceksiniz. Bankalar üzerinde sıkıntısı olan vatandaşlara kredi verecek olan kamu bankaları 30000 TL'ye kadar limit ayırdı.

Sizler daha önce bankalar üzerinden kırmızı kalem veya kara listede olduysanız başvurumuzu kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 30000 TL nakit kullanabilirsiniz.

En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeli 30000 TL nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak istemenizi bireysel müşteri temsilcisine söylemeniz yeterlidir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kara listede olan vatandaşlara 30000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kara listede olan vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar nakit kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilirler.

Daha önce yaşamış olduğunuz kara liste ve kırmızı kalem borçlarınızı kapattıktan sonra en yakın banka şubesine giderek kimlik gelir belgesi ve borç kapatmak yatları ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu bankalar üzerinden değerlendirmeye girebilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlar, özellikle emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilir ve nakit kullanabilir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak daha önce kapatmış olduğunuz kara liste borçlarınız olsa bile 30000 TL üzerinde yüksek limitle nakit kullanmanız mümkün olmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, sadece banka şubelerine giderek işlemlerini yapmaları gerekiyor. Bankaların internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden yapacağınız başvurularda, otomatik olarak sistem onayından geçeceğiniz için kara listede gözükecek ve bu yüzden kredi onay alamayacaksınız. Banka şubelerinden banal olarak yapmış olduğunuz kredi başvuruları sonucu genel müdürlük tarafından değerlendirildikten sonra bir hafta içinde sizlere dönüş yapılacak ve kredi kullanmanız için olumlu yanıt alırsanız, banka şubesinden kredinizi kullanacaksınız.