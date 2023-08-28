QNB Finansbank, borç kapatma kredisi ile borç yükünden kurtulmak isteyen bireylere kucak açtı. Borçlu bireyler için özel olarak tasarlanmış karşı konulmaz bu kampanyanın detayları haberimizde.

Son zamanlarda, vatandaşların borçluluk seviyesi önemli bir artışa tanık oldu. Pek çok vatandaş borçlarını ödeyemez halde kendilerini, finansal yükümlülükler labirentinde kapana kısılmış halde buluyor. Ancak QNB Finansbank'tan gelen bir umut ışığı, borçlarından kurtulmak isteyenlere bir can simidi sunuyor. Peki QNB Finansbank borç kapatma kredisi tam olarak nedir? İşte ayrıntılar.

KARA LİSTEDEN UZAK DURUN

Bankacılık sektöründe, bir müşterinin kredisini ödeyememesi önemli bir finansal krize yol açabiliyor ve sorunlu kredi borçlarının bir sonucu olarak bireyler kara listeye alınabiliyor. Bankalar tarafından kara listeye alınmak, krediye erişimin tamamen kaybedilmesi ve hatta kredi kartı limitinin yükseltilememesi anlamına gelir. Bu durumdan kaçınmak için vatandaşların borçlarını düzenli bir şekilde ödemeleri gerekiyor. Bankanın bu kredisi borçlulara umut ışığı oldu.

QNB FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Müşteriler diğer bankalardaki kredi borçlarını QNB Finansbank'a transfer ettiklerinde borçlarını yeniden yapılandırma imkanına da sahip oluyorlar. Örneğin, başka bir bankadan aldığı bireysel kredinin taksitlerini 15 aydır ödeyen bir müşteri, bu krediyi QNB Finansbank'a transfer ederek kalan borcunu 36 aylık yeni bir vadeye yayabiliyor. Bu sayede borcunu yeniden düzenleyebilir ve aylık kredi taksit tutarını düşürebilir.

QNB Finansbank borç kapatma kredisi kullanırken müşterilerden bireysel kredi ile aynı oranda ücret alınıyor. Kredi tutarı 30.000 TL ve 36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 2,81 olup aylık kredi taksiti 1.511 TL'dir. Bu kredinin üç yıllık toplam maliyeti 54.403 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde toplu olarak borçlarınızı bir çatı altına toplayabilir ve sadece bir yere ödeme yaparak kafanızı rahatlatabilirsiniz. Ayrıca 36 ay taksit imkanı sayesinde de sıkışmadan ödemelerini yaparsınız.