Ticaret Bakanı Prof.Dr.Ömer Bolat, Kars'a düzenlediği seyahatte Ekonomi Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte bir araya geldi. STK’nın da katıldığı toplantı sırasında orta vadeli programlara yönelik önemli konuşmalar yapıldı. Görüşmede en çok dikkat çeken madde esnafa yönelik uygulanacak 30.000 TL'ye kadar kredi teklifi desteği oldu.

Bakan Bolat konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüm. İnşallah burada küçük esnafımıza, sanatlarımıza işlerinde sıkıntıları gidermek üzere 30 milyon liralık bir tahsilat getirdik. Adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtırsınız.”

30 MİLYON TL’LİK BÜTÇE DESTEĞİ İLE ÖDEME KİMLERE VERİLECEK?

Ömer Bolat'ın sözlerinde değindiği 30 milyon TL'lik destek ödemesi Kars bölgesinde esnaflık yapan ve sıkıntı içinde olan dar gelirli vatandaş için geçerliydi. “Önümüzdeki hafta orta vadeli 3 yıllık program” açıklanacak diyen Bolat:

“Türkiye ekonomisinin yeni çıtası orta vadeli program olacaktır. Orta vadedeki programda yer alacak hedefleri, reform önerilerini takip etmenizi tavsiye ediyorum.”

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: “PİYASA BAŞIBOŞ VE DENETİMSİZ DEĞİLDİR!”

Bakan sözlerinin devamında market raflarında görülen ve tüketiciyi aldatan etiket fiyatlarına değindi “Cezalar uygulanmaya devam ediyor” diyen Bolat sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kars dahil tüm Türkiyede gıdada, markette, otomotivde denetimlerimiz devam ediyor. Dün gece Resmi Gazetede yayınlanan ikinci yönetmelik değişikliğimiz oldu. Emlak piyasasında ve ikinci el oto satışında sahte isimlerle ve sahte araçla olmayan şeyleri satmaya çalışmak, tüketiciyi aldatmaya çalışmak gibi uygulamalara karşı ilan sitelerini de sorumlu tuttuğumuz ve maddi cezaların uygulanacağı bir yönetmelikle değişiklik yaptık. Piyasa başıboş değildir. Denetimsiz değildir. Hükümet ve devlet görevini başındadır.”