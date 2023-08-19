Aylık kira ödemesi bankaların sunduğu konut kredisi aylık ödemelerini kat kat aşıyor. Yeni dönemde konut fiyatlarında başlayan fahiş artış kirada olan vatandaşların belini büküyor. Artan enflasyon etkisi piyasadaki tüm sektörlerde zamlı rakamları ile yıkıcı gücünü hissettiriyor. Kira fiyatlarının özellikle büyük şehirlerde asgari ücret oranını aştığı tam da bu dönemde ING Bank konut kredisi teklifi ile kira öder gibi ev sahibi yapıyor.

ING Bank 500.000 TL'ye kadar talep edilecek konut kredisi tutarını cazip faiz oranları ile birlikte başvuruyu açık hale getirdi. ING Bank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda yer verilen konut kredisi başvuru adımları ve konut kredisi belgeleri detayları ile belli oldu.

ING BANK 500 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ING Bank esnek vadeli ve düşük faizli konut kredisi teklifinden eşit taksitlerle, ara ödeme kredi seçeneği ile veya eşit anapara ödemeli olarak yararlanılabilir. Kişiye özel oluşturulan başvuru planından faydalanmak ve konut kredisi başvurusunda bulunmak için ING Bank internet sitesi üzerinden randevu formunu doldurabilir veya en yakındaki ING Bank şubesini ziyaret edebilirsiniz.

ING BANK 500 BİN TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

ING Bank kişiye özel konut kredisi teklifini sunduğu kampanyasından 120 ay vadeli yararlanmak isteyenler aşağıdaki geri ödeme tablosunu inceleyebilir:

Kredi tutarı: 500.000 TL

Kredi vade süresi: 120 ay

Kredi faiz oranı: %2,49

Kredi tahsis ücreti: 2.500 TL

Kredi aylık taksit tutarı: 13.136,60 TL

ING BANK 500 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

ING Bank 500 bin TL konut kredisi teklifinden yararlanmak isteyenlerin başvuru evraklarını teslim etmesi gerekiyor. Ücretli çalışan, emekli, serbest meslek sahibi veya firma ortağı için ayrı olarak oluşturulan başvuru belgeleri başvuru sırasında detayları ile öğrenilebilir. ING Bank 500 bin TL 120 ay vadeli konut kredisi başvuru evrakları şunlardır: