Kanlı Ay Tutulması Saat Kaçta Olacak? Ay Tutulmasının Etkileri Nelerdir?

Astroloji meraklılarını yakından ilgilendiren konu, 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulmasının hangi günde, saat kaçta olacağı merak konusu oldu ve Türkiye'den görülüp görülemeyeceği hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Astroloji severler bu soruların yanıtlarını sorgulamaya ve bilgi toplamaya çalışırken internet üzerinden de konu hakkında detaylar araştırıldı. Kanlı ay tutulmasından burçlara olan etkileri de merak konusu oldu ve göksel hareketler ile birlikte gökyüzünde adeta bir şölen yaşanacak olması dikkat çekici olarak yorumlandı.

26 Mayıs 2021 Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den Görülebilecek Mi?

İnsan hayatı üzerinde oldukça etkili olan tutulmaların kırılma noktası olduğu yapılan araştırmalar sonucunda öğrenilmiştir. Bu bağlamda, 2021 ay tutulmasının ne zaman ve saat kaçta olacağı, Türkiye'den görülüp görünmeyeceği merak konusu oldu. Ay’ın düğüm noktalarına yakın olduğu zamanlarda ve dolunay zamanlarında ay tutulması yaşanmaktadır. “Süper Çiçek Kanlı” Ay ya da “Kanlı Ay” Gibi farklı isimler ile tanımlanan gökyüzü olayının Türkiye'den görülüp görülmeyeceği araştırma konusu oldu. Kanlı ay tutulmasının Peru'nun batısı, Kuzey Amerika'nın Batı kesimleri, Şili ve Arjantin'in Güneyi gibi bazı ülkelerden izlenebileceği bilgisine ulaşıldı.

Kanlı Ay Ne Demek?

26 Mayıs 2021 tarihinde “Kanlı Ay” ya da “Süper Çiçek Kanlı Ay” olarak isimlendirilen ay tutulmasının gerçekleşecek olması astroloji severlerin oldukça ilgisini çekti. Bugün gerçekleşecek olan kanlı ay tutulmasının bu senenin tek tam ay tutulması olması özelliği de oldukça önemi taşımakta. Uzmanlar, tutulmanın çıplak göz ile izlenebileceği hakkında yorumlar yaptı ve Türkiye'den de kanlı ay tutulmasının görülebileceği öğrenildi. Avustralya, Pasifik Okyanusu ve Asya kıtalarından da kanlı ay tutulmasının gözlenebileceği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kanlı Ay Tutulması Nasıl Oluşur?

26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan tam ay tutulmasının yanı sıra 10 Haziran 2021 tarihinde de Halkalı Güneş Tutulması yaşanacağı ve bu güneş tutulmasının Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa kıtalarından izlenebileceği öğrenildi. Dünya'nın Ay ve Güneş arasına girerek Ay’ın tamamen dünyanın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda tam ay tutulmasının ortaya çıktı bilinmekte. Sadece dünyanın atmosferinden mavi bir filtre ile yansıyan ışık ile aydınlanma ve bu sebeple kızıl bir görünüme sahip olmakta. Gökbilimciler, Kızıl görünüme sahip olduğu için bu olaya “Kanlı Ay” adına vermektedir.