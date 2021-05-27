Merkez Bankasından Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Kararı Geldi! Vergilendirme Başlıyor Mu?

Türkiye’deki kripto para borsalarındaki yatırımcı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Milyonlarca kişinin ilgi duydu borsa da Türkiye, Dünyanın en büyük piyasalarından birine sahipti. Fakat buna karşın kripto paralara dair hukuki altyapılar yoktu. Beklentiler ise Merkez Bankası’nın daha kapsamlı düzenlemelerle gelmesiydi. Merkez Bankası da ilk adımı attı. Regülasyon ve vergilendirme konusunda çalışmalar başladı. Ayrıntılar haberimizde.

Kripto paralarla ilgili hem yatırımcıların hem de uzmanların dört gözle beklediği en önemli konulardan biri de yasal düzenlemeler. Çünkü yasal düzenlemeler olmadan bu borsalar regüle edilmiş, güvenli ve sağlam platformlar değiller. Öte yandan gerek dünyanın farklı ülkelerinden gerek se Türkiye’den bu tarz adımlar gelmeye başladı.

TCMB ise ilk yönetmeliği kripto paralara dair 30 Nisan’da yayımlamıştı. Bu yönetmelikte kripto paraların alışverişlerde kullanımı kısıtlanmıştı. Hukuki açıdan kripto para yatırımına engel getirilmemiş, fakat bu birimler sadece yatırım araçları olarak kısıtlatılırmıştır. Öte yandan Merkez Bankası bu yönetmelikle kripto paralarında bir yan resmi varlığını kabul etmiş oldu.

Bugünlerde ise Merkez Bankası’nın kripto paralarla ilgili yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin başında ise borsaların regüle edilmesi ve kripto paralarının vergilendirilmesi bekleniyor. Fakat uzmanlar bu konuda fikir ayrılığı yaşamakta bazı kesimler kripto borsa sistemlerinin kendine has özellikleri olduğu için kazançların vergi dışında kalmasına olanak sağlıyor. Bu nedenle bu piyasalarda vergilendirme çalışmaları o kadar kolay olmayacak. Diğer bir yandan ise ileri gelen güvenilir kripto borsaları bir an önce yasal altyapıya kavuşmak istiyor.

Avukat Tevfik Kerem Bilen, yaptığı açıklamalarda devletin bu şirketleri MASAK yükümlüsü haline getirdiğini böylece bu platformalar sayesinde terör ve suç gelirlerinin aklanması ya da finanse edilmesinin engellenmesi hedefleniyor açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLAR MAĞDUR DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan kripto para borsalarının hukuki altyapısı olmaması nedeniyle büyük riskler taşımaktalar. Thodex, Vebitcoin ve Sistemkoin başta olmak üzere bu tarz platformların batması ile mağdur olan onlarca vatandaş var. Bu sadece mağdur olanları ve ailesini de etkilemiyor diğer platformlarda yatırım yapan vatandaşları da etkiliyor. Uzman Bilen ise bu konuda vatandaşlar uyarıyor en güvenilir platformlarda bile yatırımcıların neye yatırım yaptığını iyice araştırması ve kullanıcı gizlilik sözleşmesini dikkatlice okunmasını tavsiye ediyor.

31 ARALIK 2021 TARİHİNE DİKAKT

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da kripto paralar hakkında hazırlanan bir eylem planı var. bu planın bitiş tarihi olarak da 31 Aralık 2021 gösterilmişti. Avukat Elvan Kakıcı Şimşek ise kripto paraların hukuki sorunlarından şu şekilde bahsetti;

- Kripto paralarda merkezi bir yapı bulunmamakta ve bu da resmi önlemlere rağmen hukuki uyuşmazlıklara neden olabilir

- Otorite sağlayacak bir Merkez Bankası yok

- Resmi bir otoritenin güvencesinde olmayan, dijital ortama özgün, şifrelenmiş paralar kötü niyetli müdahalelerin geri döndürme riskini taşımakta

- Yatırımcılarının kimlik bilgilerinin doğrudan öğrenilmesi çok zor

- Kara para aklanma riski çok yüksek

KRİPTO MADENCİLER ÇİN FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Çin Hükümeti kripto para faaliyetlerine karşı olan kısıtlamalarını arttırmaya devam ediyor. Çin’in kararının sonrasında ise Kripto paraların değerinde `’a varan düşüşler yaşanmıştı. Kripto para madenciliğinin p’i ise Çin’den geçmekte. HashCow ve BTC.TOP gibi para madencileri de bu kısıtlamalardan sonra Çin’deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI “KRİPTO PARALAR TEHLİKELİ”

Çin’den sonra İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’den de açıklama geldi. Bailey, kripto para birimlerinin tehlike içerdiğini ifade etti.

TÜRKİYE EN BÜYÜK PAZARLARDAN BİRİ

Türkiye şu an kripto para yatırımı yapan 4 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Türkiye şu anki konumuyla kripto para borsasıyla ilgilenen dünyadaki en büyük 10 ülkeden biri. Uzmanlar gelecekte bu sayısının 7- 8 milyonu bulmasını bekliyor.