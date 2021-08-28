Kanal D, Sadakatsiz’e Fırsat Sunmadı!

Birinci sezonu oldukça başarılı bir şekilde ve yüksek reyting oranları ile tamamlamış olan Sadakatsiz dizisi hakkında Kanal D yeni bir karar aldı ve adından söz ettirdi. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerde bulunduğu başarılı proje Sadakatsiz, Haziran ayının ilk günlerinde sezon finali yaparak yayın hayatına ara vermişti. İlk sezonu toplamda 31 bölüm süren dizinin oldukça başarılı performansları ortaya koyduğu bilgisine ulaşılırken reyting oranları da dikkat çekici değerlere ulaşmıştı.

Hikayesi ile olduğu kadar Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başarılı oyunculuk performansları ile de adından söz ettiren dizinin ikinci sezonu merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. Sosyal medya üzerinden de hem dizi hem de oyuncular çok konuşulanlar arasında yer almış ve Sadakatsiz, unutulmaz dizilere adını yazdırmıştı. Son olarak proje hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve Kanal D'nin Sadakatsiz hakkında almış olduğu karar merak konusu oldu.

Birinci sezon ardından ekip 3 ay boyunca tatil yapmıştı ve yaşanacak gelişmeler hakkında araştırmalar gerçekleşmişti. Projenin ikinci sezonu için gelecek hafta bir araya gelecek olan ekip, coşku ile karşılandı. 1 Eylül tarihinde Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinin ekibinin bir araya geleceği bilgisine ulaşılırken çekimlere de start verileceği öğrenildi.

Kanal D ise 15 Eylül Çarşamba gününde 2. sezonu başlatacak olan Sadakatsiz dizisine stok bölüm hazırlama ile ilgili olarak herhangi bir fırsat sunmamış oldu ve tepki çekti. Bu durum da her hafta yeni bölümün yetişmesi adına Sadakatsiz dizisi oyuncularının büyük bir stres yaşayacağı ve emek harcayacağı anlamına geliyor. Projenin, 2. sezonuna biraz geç başlaması çekim temposunun oldukça yoğun geçeceğini anlatırken yayın için gün belirlenmesi de ilgi ile karşılandı. Proje, birinci sezonda Çarşamba akşamlarında seyirci karşısına çıkan Kuruluş Osman isimli dizi ile rekabet içerisinde bulunuyordu.