Hadise'nin Elbisesi Olay Oldu!

Başarılı Şarkıcı Hadise, siyah ve pembe renkte olan elbisesi ile poz verip dikkatleri üzerinde topladı. Yapmış olduğu seçim ile tartışma konusu olan ünlü şarkıcı, hayranlarını ikiye böldü ve çok sayıda yorum aldı. Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa bir süre ardından Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan sevilen şarkıcı Hadise, bu kez elbisesi ile gündemde yer aldı. Elbisesi ile olay olan şarkıcıya bazı hayranları “Hadise’ye aşk yaradı” şekilde yorum yazarken bazıları da eleştiri yağmuruna tuttu.

Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması bekleniyor ve çiftin evlilik yoluna girdiği hakkında konuşmalar gerçekleşiyordu. Fakat sürpriz bir şekilde ayrılan çift sevenlerin üzmüş ve Hadise'nin yeni bir aşka yelken açması dikkat çekmişti. Aradığı aşkı ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’de bulan başarılı isim Hadise, bu defa elbisesi ile gündem oldu ve sosyal medyanın üst sıralarında yer aldı.

Aradığı mutluluğu bulan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli pembe renkli iddialı bir elbise ile kamera karşısına geçerek poz verdi. Ünlü şarkıcı Hadise'nin tercihi takipçileri tarafından tartışma konusu olurken bazı sosyal medya kullanıcıları da “Hadise'ye aşk yaradı” şeklinde yorumlar yazdı. Şarkıcının iddialı tercihini beğenen sosyal medya kullanıcıları daha fazla olurken elbiseyi eleştirenler de bulundu.

Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda sevgilisinin kollarında poz veren Hadise, daha sonra paylaşımını kaldırmayı tercih etmişti. Mehmet Dinçerler’in kolunda aşk poz veren Hadise, yapmış olduğu paylaşım ile adından söz ettirmişti.

35 yaşındaki ünlü şarkıcı kısa bir süre önce de Mehmet Dinçerler ile Meksika tatiline çıkmış sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştirmişti. Meksika tatilinden paylaşımlarda bulunan şarkıcı, açıklamaları ile de adeta aşkını ilan etmişti.