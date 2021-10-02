Kanal D Dizi Başarısında Öne Geçti!

Kanal D bir dönem en iyi dizilerin adresi durumundaydı ve heyecan içerisinde takip edilmekte idi. Fakat kanal önceki senelerde bu konumunu kaybetmişti ve çok tercih edilmeyen bir seçenek haline gelmişti. ATV ise son senelerde öne geçmiş ve dikkat çekici bir hal almıştı. Dizi sektöründe FOX TV'de zaman zaman önemli çıkışlara imza atmış ve adından söz ettirmişti. Diğer taraftan Show TV de ekranlara getirdiği bazı yapımları ile seyirci kitlesinin beğenisini toplamıştı. Son yılların lideri ise TRT1 olarak görülmüş ve özellikle geçtiğimiz sezon seyirci kitlesi ile oluşturduğu diziler ile sıçrama yaşamıştı.

Bir dönemin en başarılı dizilerin yayıncısı olan Kanal D, özellikle eski dizileri ile övündüğü seneler geçirdi ve liderlik konumunda bulundu. Bir süredir geri planda kalan kanal, son 1 sene içinde bu durumu değiştirmeye başladı ve Kanal D eski performansını yeniden ortaya çıkardı.

Uzun yıllar boyunca Arka Sokaklar isimli projenin başarılı gidişatı ile gururlanan kanal artık 3 sevilen dizisi ile övünüyor. Kanal D son bir yıl içerisinde yaşadığı sıçrama ile tekrardan öne çıktı ve en başarılı kanallar arasında yer aldı.

ATV ve TRT 1 ardından ilgi çekici dizileri ile art arda birincilikler elde etmeye başlayan Kanal D bir süredir devam eden problemi çözüme kavuşturmaya başladı ve adından söz ettirdi. Sadakatsiz dizisi ile büyük başarılara imza atan ve büyük bir çıkış yakalayan kanal, geçtiğimiz sezon bu durumu çözmeye başlamıştı. Daha sonra Camdaki Kız ile yeniden başarılı bir işe imza atan Kanal D son olarak Yargı dizisini de ekranlara getirmişti.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile yüksek reyting oranlarına ulaşan Yargı merak içerisinde takip ediliyor. Bunun yanı sıra pazar akşamlarında seyircisiyle buluşan Teşkilat da iyi sonuçlar almakta.