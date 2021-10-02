PTT ‘den Son Dakika 5000 TL Destek Açıklaması Geldi, Başvuru Yapanlara Verilecek nakit

PTT ‘den Son Dakika 5000 TL Destek Açıklaması: Enflasyonun artması ve alım gücünün düşmesi ile maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşların yüzünü güldürecek kampanya PTT’den geldi. Koronavirüsün ülkemizde baş gösterdiği durumlardan biri de ekonomik sıkıntılar oldu. Bu süreç içerisinden birçok kişi işini kaybetti ve birçok esnaf kötü etkilendi. Maddi güçlükler çeken vatandaşlara destek PTT’den geldi. PTT’ye gidip gişelere TC kimlik numarası ile başvuru yapan vatandaşlara 5000 TL nakit para ödemesi yapılacak.

Aktif Bank ve PTT’nin kendi aralarında yapmış oldukları işbirliği bu sıralar en çok konuşulan işbirliği oldu. Bu anlaşmadan sonra PTT, banka şubeleri gibi işlem yapıp çalışmaya başladı. PTT’nin yapmış olduğu işbirliği, nakit para beklentisi olan vatandaşların da işine yaradı. Çünkü vatandaşlar TC kimlik numaraları ile banka şubesinden nakit para ihtiyaçlarını karşılayabilecek. PTT acil nakit, vatandaşlara faizsiz destek sağlayacak. PTT, faizsiz 36 ay vade ile 3 ay ertelemeli 5000 TL nakit para kampanyasını vatandaşlara duyurdu.

PTT’den 5000 TL Destek Kampanyası

PTT’nin, acil nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar için bir destek kampanyası yapacağı konuşuluyordu. PTT çok geçmeden açıklama yaptı ve vatandaşlara 5000 TL destek ödemesi dağıtılacağını bildirdi. PTT’nin yapmış olduğu bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, bu süreçte yapacakları işlemleri PTT şubelerinden gerçekleştirebilirler. Kimlik kartı ile PTT’ye giden vatandaşlar, gişelerden işlemlerini tamamlayıp ödeme alabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

PTT’nin 5000 TL destek kredisi kampanyasına başvuru için yapılması gereken tek şey herhangi bir PTT şubesine gidip gişede ki çalışanlardan yardım almaktır. 5 dakika içerisinde işlemler tamamlanır ve ödeneme nakit bir şekilde sağlanır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

PTT’nin yapmış olduğu kampanyaya başvuru yapılırken maaş bodrosu veya kefile ihtiyaç yoktur. Bu kampanyadan, çalışan ve çalışmayan herkes faydalanabilir. Başvuru yapan herkese kampanya kapsamında belirtilen ödeme yapılmaktadır. PTT’nin online bankacılık sistemi bulunmadığından dolayı başvuru işlemleri online yapılamaz. Bu nedenden dolayı herhangi bir PTT şubesine kimlik kartı ile gidilerek başvuru yapılır. Başvuru yapanların 18 yaşından büyük olma ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu vardır. Bunun dışınnda herhangi bir şart veya çalışma durumu bulunmamakta. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabilir.