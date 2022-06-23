Kanada'nın Trans Mountain Boru Hattı Artık Karlı Değil

Kanada'nın tartışmalı Trans Mountain boru hattı, ülkenin batı kıyısındaki genişleme projesi yıllarca süren gecikmeler, hızla artan maliyetler ve yerel toplulukların muhalefetiyle karşı karşıya kaldığından, bir parlamento bütçesi gözlemcisi artık karlı değil.

Çarşamba günü yayınlanan bir raporda, Parlamento Bütçe Görevlisi Ofisi, Kanada hükümetinin 2018 tarihli “Trans Mountain varlıklarını edinme, genişletme, işletme ve nihayetinde elden çıkarma kararının federal hükümet için net bir zarara yol açacağını” söyledi.

“Trans Mountain artık karlı bir girişim olmaya devam etmiyor” dedi .

Rapor ayrıca, inşaatın durdurulması ve Trans Mountain genişlemesinin süresiz olarak iptal edilmesi durumunda Kanada'nın maruz kalabileceği maliyetleri de tahmin ederek, Ottawa'nın varlıklardan 11,1 milyar dolar (14.4 milyar dolar Kanada) çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Trans Mountain genişleme projesi, boru hattının güzergahı boyunca yer alan çevreciler ve Yerli topluluklar , çevre ve yaşam biçimleri üzerinde yaratacağını söyledikleri zararlı etkiler konusunda alarma geçtiklerinden , başından beri sorunluydu .

Planın ilerlemesini engellemeye çalışan yasal zorluklara rağmen , Başbakan Justin Trudeau projeyi savundu ve Kanada'nın daha yeşil enerjiye geçişine yardımcı olmak için kullanılabilecek istihdam yaratacağı ve fon üreteceği konusunda ısrar etti.

Trudeau hükümeti 2018'de genişlemeyi o zamanki sahibi Kinder Morgan'dan 3.5 milyar dolara (4,5 milyar Kanada doları) satın aldığını duyurdu. Proje daha sonra 2019 yılında onaylandı ve inşaat devam ediyor.

Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland'ın sözcüsü Adrienne Vaupshas, ​​Çarşamba günü AFP haber ajansına, projenin "ulusal çıkarlara uygun olduğunu ve Kanada ile Kanada ekonomisini daha egemen ve daha dirençli hale getireceğini" söyledi.

BMO Capital Markets ve TD Securities'in, projenin daha yüksek maliyetlerle ticari olarak uygulanabilir kaldığı sonucuna varan bağımsız analizlerini aktardı.

Vaupshas, ​​boru hattının satışının ancak Yerli gruplarla daha fazla istişareden sonra devam edeceğini ve bununla ilişkili risklerin azaltılacağını da sözlerine ekledi.

Genişletme , 1950'lerin başından beri faaliyette olan boru hattının kapasitesini neredeyse üç katına çıkararak, denizaşırı ihracat için Alberta katranlı kumlarından Britanya Kolumbiyası kıyılarına günde 890.000 varil petrol sevk etmesine izin verecek.

Trans Mountain Corp (TMC), Şubat ayında işi 2023'ün sonlarında tamamlamayı beklediğini söyledi. Ayrıca maliyetin 9,75 milyar dolardan (12,6 milyar Kanada doları) 16,5 milyar dolara (21,4 milyar Kanada doları) yükseldiğini söyledi.