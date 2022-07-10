Binlerce Kişi Kürtaj Hakları için Beyaz Saray'a Yürüdü

Cumartesi günü ABD başkentinde toplanan binlerce kişi, geçen ay kürtaj haklarının tersine çevrilmesini protesto etmek için sağanak yağmurla yürüdü ve tutuklama riskini aldı.

Gösteri, Yargıtay'ın Roe v Wade'i yürürlükten kaldırmasından iki hafta sonra gerçekleşti - yaklaşık 50 yıldır ülke çapında kürtaj erişimini garanti eden karar.

İlahi "geri dönmek" mi, protestocular Beyaz Saray toplandığında, bazı kapıların dışında kendilerini bağlayarak.

Yaklaşık 10 bin kişi ABD genelinde toplanan, organizatörler söyledi.

Dallas'tan bir avukat olan 33 yaşındaki Lauren Pierce, gösteriye katılmak için yaklaşık 1.300 mil (2.100 km) seyahat ediyordu.

"Benim için bu davadan daha fazla savaşmaya değer hiçbir şey yok - bedensel özerkliğe sahip olma temel hakkımız" dedi. "Eğer bu yer kaplamak ve tutuklanmak anlamına geliyorsa, o zaman buna değer olduğunu düşünüyorum." Bayan Pierce'ın memleketi Teksas, kürtajın zaten yasaklandığı 10 ABD eyaleti arasında yer alıyor. En az bir düzine başka devletin takip etmesi bekleniyor.

Birçoğu kürtajı "cinayet" olarak gören kürtaj karşıtı kampanyacılar mahkemenin kararını ve ülkenin geniş kesimlerinde prosedürü yasaklama fırsatını kutladılar. Bayan Pierce, kendilerini üreme bakımı olmadan aniden bulan Teksaslıları duymaya başladığını söyledi. Seçim yanlısı bir araştırma grubu olan Guttmacher Enstitüsü'ne göre, Teksas'ta hamileliğin ilk 20 haftasında kürtaj isteyen bir kişi için ortalama tek yönlü sürüş mesafesi şimdi 250 mil.

"İçeri tıkıldık" dedi.

Bayan Pierce, Beyaz Saray'da toplanan diğerleri gibi, kürtaj erişimini korumak için daha fazla şey yapmadığı için Başkan Joe Biden ve yönetiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Gerçekten de, Cumartesi günü Kadınlar Yürüyüşü tarafından düzenlenen etkinlikte, Bay Biden'in Demokrat partisi'nden bahsetmek, Cumhuriyetçilerden bahsettiği kadar çok alay çekti.

Cuma günü, ilericilerin baskısıyla karşı karşıya kalan Bay Biden, sağlık departmanını ilaç kürtajına ve acil kontrasepsiyona erişim ve hasta mahremiyetine yönelik güvenceler de dahil olmak üzere kürtaj bakımını korumaya yönlendiren bir kararname imzaladı.