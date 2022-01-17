Kanada'daki Ev Avcıları Rekor Kıran Pazarla Karşı Karşıya

Eşi benzeri görülmemiş bir emlak çılgınlığı, Kanada'yı en az çeyrek yüzyılda satılık en az evle terk etti.

Kanada Emlak Birliği'nden alınan verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış bazda Aralık ayı sonunda satılık yaklaşık 86.000 ev kaldı. Alıcıların 2021 boyunca rekor 667.000 ev satın almasından sonra kalan tek şey bu, önceki yıllık rekordan yaklaşık %20 daha fazla.

Arzın azalmasıyla, gösterge konut fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre %2,5 arttı ve bir önceki yıla göre rekor %26,6 arttı.

Emlak kurulunun kıdemli ekonomisti Shaun Cathcart, verilere eşlik eden bir basın açıklamasında, "Şu anda Kanada'da kayıtlı herhangi bir noktadan daha az satılık emlak listeleniyor" dedi. daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşmesi muhtemeldir.”

Ulusal rakamlar, mevcut konut stokunun benzeri görülmemiş düşük seviyelere düştüğü Kanada'nın en pahalı konut piyasaları Toronto ve Vancouver'da bu ayın başlarında görülen eğilimleri takip ediyor. Bu, ulusal bir kıtlığın, satın alıp almadıklarına bakılmaksızın, en büyük şehirlerde çalışan birçok Kanadalı için konut maliyetini erişilemez hale getiren fiyat artışlarını desteklediğine dair görüşleri güçlendirdi.

Giderek artan bir şekilde konut krizi olarak adlandırılan şey, politikacıları yanıt aramaya başlamaya teşvik ediyor. Kanada'daki referans ev fiyatı şu anda 811.700 C$ (yaklaşık 648.000$)

Emlak kurulundan Cathcart, "Politika yapıcılar doğru şeyleri söylemeye başlıyorlar, ancak şimdi bulunduğumuz bu rotayı değiştirmek için harekete geçmeleri gerekiyor" dedi. "Daha fazla ev inşa etmek için agresif bir ulusal baskı, sorunu çözecek şey, ancak muhtemelen şimdiye kadar üstlendiğimiz her şeyden daha fazla miktarda inşaat olması gerekecek. Statükoya bir dokunuş onu kesmez."

Bu arada, Kanada genelinde satın alınacak çok az şey kaldığından satışların hızı yavaşlıyor. Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla aylık işlem sayısı çok az değişti, ancak bu, yılın son ayı için rekor ikinci en yüksek satış sayısı için hala yeterliydi.