ABD Demokrasisi Gerçekten Tehlikede Mi?

ABD, katledilen Siyah sivil haklar lideri Martin Luther King Jr'ın öldürülmesinden 54 yıl sonra ölümünü anarken, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar bir dizi kapsamlı seçim reformunu zorlarken, oy hakları savaşı bu hafta Washington DC'de merkez sahneye çıkacak. Cumhuriyetçilerin itirazları üzerine

Retorik, Başkan Joe Biden'ın Cumhuriyetçileri demokrasinin temeline - oy kullanma hakkına - saldırmakla suçlamasıyla ve eski Başkan Donald Trump'ın - kanıt olmadan - 2020 seçimlerinde yaygın bir seçim sahtekarlığı olduğunu iddia etmeye devam etmesiyle kızıştı.

Tanınmış Cumhuriyetçiler, Trump'ın düzinelerce yenilen dava ve bir dizi yeniden sayımla çürütülen dolandırıcılık iddialarını desteklemeye devam ediyor

Washington DC'deki Amerikan Üniversitesi'nde hükümet profesörü olan James Thuber, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Demokrasimize kesinlikle tabandan okul kurullarına, kütüphane kurullarına ve ulusal düzeye kadar meydan okunuyor" dedi. "Bu ciddi bir sorun çünkü eskiden sahip olduğumuz nezaketi kaybettik."

Pek çok analist, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyi reddetmesinin ve 6 Ocak'taki oylamayı devirmeye çalışmasının benzeri görülmemiş ve tehlikeli olduğuna inanıyor. Yerel oylama kurullarının kontrolünü ele geçirmek için eyalet yasama organlarında Cumhuriyetçilerin yeni bir çabasıyla birleştiğinde, gözlemciler Trump'ın 2024'te tekrar deneyip başarılı olabileceğinden korkuyorlar.

Al Jazeera, oy haklarına ve Amerikan demokrasisinin nasıl risk altında olduğuna bakıyor.

Büyük resim nedir?

Siyaset bilimciler, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki oylama kuralları ve her iki tarafın da avantaj elde etme çabaları üzerindeki itme ve çekmenin ABD demokrasisinin kendisi kadar eski olduğunu söylüyor. Bu, öz-yönetim mücadelesinin ve tekrar eden bir tartışmanın doğal bir parçasıdır, ancak aynı zamanda ulusun uzun ırkçılık tarihiyle de dolu.

ABD Anayasası, Kongre seçimlerini her iki yılda bir, bir sonraki Kasım'da ve her dört yılda bir, 2024'te yaklaşan bir başkanlık seçimini belirler.

Şu anda asıl mesele, 2020 başkanlık seçiminin çalındığını iddia ederek Trump ve Cumhuriyetçi müttefiklerinin sistemi kendi lehlerine çevirmek için yerel ve eyalet yasama organlarını kullanıp kullanamayacakları ve ulusal Demokratların onları durdurup durduramayacakları.

Washington DC'de Demokrat bir seçim avukatı olan Chris Sautter, "Trump'ın 'büyük yalanı' eyaletlerdeki Cumhuriyetçilere kuralları değiştirerek avantaj elde etmeye çalışmak için bir izin çerçevesi verdi" dedi.

Al Jazeera'ya konuşan Sautter, "Bu, Cumhuriyetçilerin 22 ve 24'te kazanmaları için daha elverişli bir oyun alanı yaratmasıyla ilgili" dedi.