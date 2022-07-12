Kanada'da Saatlerce Süren Ağ Kesintisinden Sonra Öfke Büyüyor

Kanadalı telekom devi Rogers Communications , sektördeki rekabet eksikliğine de dikkat çeken bir olayda, Kanada genelinde milyonlarca insanı cep telefonu ve internet erişiminden saatlerce mahrum bırakan bir ağ kesintisine yanıt verme baskısı altında .

Rogers Cumartesi sabahı, hizmetin müşterilerinin "büyük çoğunluğuna" geri yüklendiğini söyledi ve Cuma gününün erken saatlerinde başlayan kesintiyi bakım çalışmasından sonra bir yönlendirici arızasından sorumlu tuttu.

Rogers CEO'su Tony Staffieri yaptığı açıklamada, "Çekirdek ağımızdaki bir bakım güncellemesinin ardından bazı yönlendiricilerimizin Cuma sabahı erken saatlerde arızalanmasına neden olan bir ağ sistemi arızasının nedenini artık daralttığımıza inanıyoruz." Dedi.

Ancak bazı Rogers müşterileri yerel medyaya birkaç gündür hizmet alamadıklarını söyleyerek hayal kırıklığı yarattı ve hesap verme çağrısı yaptı.

Kesinti, birçok Kanadalıyı Cuma günü Wi-Fi almak için kafelere veya halk kütüphanelerine gitmeye zorlarken, bankacılık, sağlık, ulaşım, hükümet ve acil servis sektörleri de kesintiden etkilendi.

Kanada federal sanayi bakanı Francois-Philippe Champagne Pazar günü yaptığı açıklamada, Rogers kesintisinin ardından “Kanada genelinde ağların güvenilirliğini” iyileştirmeyi görüşmek üzere Staffieri ve diğer telekom liderleriyle bir araya geleceğini söyledi.

Başarısızlığı “kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve “kalite, çeşitlilik ve güvenilirliğin telekom ağımız için neden kilit önem taşıdığına” bir örnek olarak nitelendirdi.

Rogers CEO'su Staffieri Cuma günü açık bir mektupta şirketin "gelecekte ağlarımız için beklentilerinizi karşılamamızı ve aşmamızı sağlamak için gerekli tüm değişiklikleri yapacağını" ve etkilenen müşterilere kredi uygulayacağını söyledi.

Ancak bazı eleştirmenler bunun yeterli olmadığını söylüyor. Birçoğu, kesintinin Kanada'nın telekom endüstrisinde daha fazla rekabete ihtiyaç olduğunu gösterdiğini savundu; Kanadalı müşteriler, pazarın çoğunu yalnızca birkaç şirket kontrol ettiği için dünyadaki en yüksek cep telefonu ve internet fiyatlarından bazılarını ödüyor.

Yaklaşık 10 milyon kablosuz abonesi ve 2,25 milyon perakende internet abonesi bulunan Rogers, Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'nun lider servis sağlayıcısıdır. Rogers, Bell Canada ve Telus ülkedeki pazarın yüzde 90'ını kontrol ediyor.

Ottawa merkezli kar amacı gütmeyen bir grup olan Kamu Çıkarı Savunuculuğu Merkezi, Cuma günü Kanada Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu'na (CRTC) ülke çapındaki kesintiyle ilgili acil bir soruşturma talep eden bir mektup gönderdi.