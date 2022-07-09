Kanada'da İşsizlik Oranı Rekor Düşük Seviyeye Geriledi

Kanada'nın iş piyasası, işsizlik oranının rekor düşük seviyeye düşmesi, ücret artışlarının hızlanması ve çok sayıda Kanadalının işgücünden ayrılmasıyla geçen ay aşırı sıkılaşma belirtileri gösterdi.

İstatistik Kanada, Cuma günü Ottawa'da ekonomistler tarafından beklenen 22.500 kazanca kıyasla sürpriz bir olumsuz okuma olarak, Haziran ayında 43.200 kişiyi işten çıkardı. Ancak düşüş, Haziran ayında yaklaşık 100.000 azalan - pandemi dışında rekor bir aylık en büyük düşüş olan - işçilerin işgücünden gönüllü çıkışını yansıtıyor gibi görünüyor.

İşçi sayısındaki düşüş, işsizlik oranını %4,9'a indirdi, bu da 1976'ya kadar giden verilerde düşük bir rakamdı.

İşçi kıtlığını yansıtan ortalama saatlik ücret oranı, bir yıl öncesine göre %5,2, Mayıs ayındaki %3,9'dan hızlandı.

Rakamlar, ülkenin işgücü piyasasının maksimum istihdamla ne ölçüde karşılaştığını ve ücret artışlarını artırmaya devam etmeden daha da büyümek için mücadele edeceğini gösteriyor. İş talebi ve arzı arasındaki dengesizlik, Kanada Merkez Bankası'nın para politikasını bu kadar agresif bir şekilde sıkılaştırmasının başlıca nedenidir.

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