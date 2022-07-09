ABD Ekonomisi, Haziran Ayında 372.000 İş Ekledi

ABD'li işverenler Haziran ayında tahminlerden daha fazla iş eklediler ve işsizlik oranı beş on yılın en düşük seviyesinde tutuldu, bu da işe alım ihtiyaçlarının şimdiye kadar ekonomik görünümle ilgili endişeleri gölgede bıraktığını gösteriyor.

Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü yayınladığı bir rapora göre, tarım dışı maaş bordroları Mayıs ayında revize edilen 384.000'in ardından geçen ay 372.000 arttı. Mevcut işçi havuzu küçülürken işsizlik oranı %3,6'da kaldı ve ücret artışı sağlam kaldı.

İşe alımlarda beklenmeyen güç, yavaşlama tahminlerini karşılıyor ve iş piyasasının esnekliği ile durgunluk korkuları arasındaki keskin karşıtlığın altını çiziyor. Aynı zamanda, veriler muhtemelen Federal Rezerv politika yapıcılarını hanehalkı ve işletmeler arasındaki talebi azaltarak yüksek enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını agresif bir şekilde yükseltmeye hazır tutacaktır.

Katılım oranındaki düşüş, işçi kıtlığı ve işverenlerin milyonlarca açık pozisyonu dolduramamasıyla ilgili birçok şikayeti doğruluyor – bu, sürekli ücret baskıları için bir reçete. Bazı şirketler Haziran ayında personel seviyelerini düşürme planlarını açıklarken, işten çıkarmalar şimdiye kadar büyük ölçüde teknoloji ve konut gibi faiz oranına duyarlı sektörlerde yoğunlaştı.

Hazine getirileri yükseldi, ABD hisse senedi vadeli işlemleri düştü ve piyasalar Fed'in dik faiz oranlarını artıracağına dair bahisleri genişlettikçe dolar endeksi yükseldi. Swap tüccarları, verilerden önceki yaklaşık %93'ten 75 baz puanlık Fed'in bu ay artırma ihtimalini yaklaşık %96'ya yükseltti.

Çalışan veya iş arayan nüfusun işgücüne katılım oranı %62,2'ye, 25-54 yaş arası çalışanların oranı ise dört ayın en düşük seviyesi olan %82,3'e geriledi. İşgücüne dahil olmayan Amerikalıların sayısı bu yıl yaklaşık yarım milyon artarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Saatlik Kazanç

Cuma günkü rapor, ortalama saatlik kazançların önceki aya göre %0.3 arttığını gösterdi. Kazançlar, Mayıs ayında yukarı yönlü revize edilen %5,3'lük artışın ardından bir önceki yıla göre hala yüksek %5.1 arttı.

Aylardır, işverenler işçileri çekmek ve elde tutmak için ücretleri artırıyor, ancak toplamda ücretler hala hızla artan fiyatların gerisinde kalıyor. Fed, enflasyonu sınırlamaya çalışırken ücret baskılarında bir azalmayı memnuniyetle karşılarken, fiyatların hala aşırı yüksek olduğu bir zamanda kazançlarda belirgin bir yavaşlama, tüketicilerin harcamaya devam etme kabiliyetini daha da kısıtlayacaktır.

Enflasyon şu anda 40 yılın en yüksek seviyesinde ve geniş tabanlı. Bakkallarda ve benzin istasyonlarında maliyetler şişerek, Başkan Joe Biden'ın Kasım orta vadeli seçimlerinden sadece aylar önce olumsuz onay puanlarına katkıda bulundu. Fed, enflasyonla mücadele taahhüdünde bulundu, ancak merkez bankasının nihayetinde ekonomiyi bu süreçte durgunluğa sokabileceği endişeleri artıyor.