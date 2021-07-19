Kanada’da Bir Kilise Daha Şüpheli Yangında Yok Oldu

108 Bulvarı ve 139 Sokak'taki St. George Kıpti Ortodoks Kilisesi'nde saat 03.30'dan kısa bir süre sonra alevler çıktı.

İtfaiyeciler geldiğinde bina alevler içinde kaldı ve üçüncü alarm yangınına yükseltildi.

Ekipler, alevlerin yakındaki evlere sıçramasını önlemek için savunma stratejisi uyguladı.

Surrey İtfaiye Teşkilatı'ndan Şef Yardımcısı Shelley Morris, “Yangına maruz kalma konusunda endişeliydik, doğusunda bir konut evimiz var. Uçan korların başka hiçbir şeyi tutuşturmadığından emin olmak istedik" dedi. “Neyse ki kimse zarar görmedi. Şu anda nedenini bilmiyoruz. Yangını tamamen söndürdükten sonra bugün daha sonra araştıracağız."

Surrey RCMP, geçen hafta kilisede kundaklama girişimi olduğunu doğruladı ve soruşturma devam ediyor. Kiliseden sağlanan ve geçen Çarşamba günü saat 2.30'da çekilen gözetleme videosu, bir kadının binanın ön kapısına yaklaştığını ve onu ateşe verdiğini gösteriyor.

Kilise üyeleri, kapıda bir miktar hasar olduğunu ve şüpheliyi teşhis etmek için polisle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Polis ve itfaiye yetkilileri, iki yangının bağlantılı olup olmadığını belirlemek için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Ancak Mounties, geçen haftaki yangına bakıldığında, Pazartesi gününü çevreleyen koşulların şüpheli göründüğünü söylüyor.

Kilise yönetim kurulu üyesi Medhat Elmasri, “Bence bu kundaklama ve muhtemelen ülke çapında kiliselerin yakılmasıyla ilgili, kilisenin türü veya diğer türü arasında hiçbir ayrım yapılmamasıyla ilgili” dedi.

Elmasri, kilisenin 90'lardan beri orada olduğunu ve 380'den fazla ailenin kiliseye katıldığını söylüyor. “Gerçekten kötü hissettiriyor, çünkü bu bizim hayatımız, kiliselerimiz, hayatımız. Kilisemizde çok zaman geçiriyoruz. Ve büyük bir cemaatimiz var. Bu yüzden cemaatim adına konuşuyorum. Eminim şu anda hepimizin kalbi kırık," dedi CTV News'e.

Kilisenin içindeki birçok eşyanın yeri doldurulamaz olduğunu söylüyor. “Tamamen paha biçilemez azizlerin kalıntıları var. Bu alevler içinde gitmiş olmalı. Bunları geri alamazsınız” dedi ve sorumlunun yakalanmasını umduğunu da sözlerine ekledi. “Mesajım, bilirsin, ne başardın? Bunu ne için yaptın? Barışçıl bir toplumu, barışçıl bir kiliseyi hedef aldınız.”

Kilise aynı zamanda bir kreşe de ev sahipliği yapıyordu. Operatörler, CTV News'e sigortaları olduğunu, ancak genellikle baktıkları 65 çocuğun nereye gideceği konusunda endişe duyduklarını söyledi.

Yetkililer, 139 Caddesi yakınında 108 Bulvarı'nın birkaç saatliğine kapanmasının beklendiğini söylüyor.