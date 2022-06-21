Kanada, Tek Kullanımlık Plastikleri Yasakladığını Duyurdu

Kanada hükümeti , Aralık ayında birkaç yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle bir dizi “zararlı” tek kullanımlık plastiğin üretimini ve ithalatını yasaklayacağını duyurdu .

Pazartesi günü açıklanan yeni kurallar, bazı istisnalar dışında kasa poşetleri, mutfak eşyaları, geri dönüşümü zor plastik içeren yemek servisi ürünleri, halka taşıyıcılar, karıştırma çubukları ve pipetler için geçerli olacak, hükümet bir sürümde duyurdu.

Çevre Bakanı Steven Guilbeault Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Hükümetimiz plastik kirliliğini azaltma konusunda her şeyde… Bu nedenle bugün hükümetimizin zararlı tek kullanımlık plastikleri yasaklama taahhüdünü yerine getirdiğini duyuruyoruz” dedi.

"Bu, plastik kirliliğini yenmek ve topluluklarımızı, topraklarımızı ve okyanuslarımızı temiz tutmak için tarihi bir adımdır."

Bu tür ürünlerin satışı, işletmelere değişikliklere uyum sağlamaları ve mevcut tedariklerini azaltmaları için zaman tanımak amacıyla bir ara dönem olan Aralık 2023'ten itibaren yasaklanacak .

Hükümet ayrıca 2025'in sonuna kadar altı plastiğin ihracatını yasaklayacak.

Federal hükümet, plastikleri geçen yıl Kanada Çevre Koruma Yasası uyarınca toksik olarak listeledi ve bu da bazılarının yasaklanması için düzenlemelerin önünü açtı. Bununla birlikte, plastik üreticilerinden oluşan bir konsorsiyum, bu yıl içinde görülmesi beklenen bir davada toksik atama nedeniyle hükümete dava açıyor.

Hükümet, Kanada'nın yılda 15 milyar plastik kasa poşeti ve günde 16 milyon pipet kullandığını söyledi.

BM'nin yakın tarihli bir raporu, küresel plastik kullanımının 2060 yılına kadar üç katına çıkmasının beklendiğini ve aynı yıl fosil yakıt bazlı plastiklerin yıllık üretiminin 1,2 milyar tonun üzerine çıkacağını söyledi. Bu tür üretim seviyelerinin yarattığı atık, yılda 1 milyar tondan fazla olacaktır.

Bu tür raporlar, plastiklerin yaygınlığı ve bunların kirlilik ve çevre için neden olduğu sorunlar hakkında dünya çapında artan bir endişe duygusuna katkıda bulunmuştur .

Son 70 yılda dünya yaklaşık 8,3 milyar ton plastik üretti ve bunların yüzde 60'ı çöplüklere, okyanuslara ve nehirlere atıldı veya yakıldı.

Kanada'daki bazı imalat grupları, hükümetin işletmelere uyum sağlamaları için zaman verme sözü vermesine rağmen, daha önce önerilen düzenlemelere karşı olduklarını ifade etmişti. Montreal Ekonomi Enstitüsü (MEI) gibi muhafazakar gruplar, düzenlemelerin plastik endüstrisindeki "potansiyel yeniliklere" zarar verdiğini ve "çevreye yardım etme garantisi olmadan ekonomiye zarar vereceğini" söyledi. MEI'nin finansmanının en az yüzde altısı petrol ve gaz endüstrisinden geliyor.

Kanada hükümeti, “önerilen Düzenlemelerin geliştirilmesini bilgilendirmek için girdi aramaya geniş çapta danıştığını ve işletmelerin mevcut alternatif ürün ve sistemlere geçiş konusunda rehberliğe ihtiyaç duyduğunu duyduğunu” söyledi.