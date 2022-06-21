Polonya, Rus Oyuncu Rybus'u Dünya Kupası Planlarından Çıkardı

Polonya futbol federasyonu (PZPN), Polonya'nın bir Rus kulübüyle yeni sözleşme imzalamasının ardından Katar'daki Dünya Kupası planlarında defans oyuncusu Maciej Rybus'u dikkate almayacağını söyledi.

66 forma giyen sol bek, son beş yılını Rusya'da Lokomotiv Moskova ile geçirdi ve 11 Haziran'da şehirdeki rakipleri Spartak Moskova'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

PZPN Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Polonya milli takımının teknik direktörü Czeslaw Michniewicz, geçen hafta milli takımın eğitim kampı bittikten sonra Maciej Rybus ile görüştü" dedi.

Açıklamada, "Antrenör, oyuncuya kulüpteki durumu nedeniyle milli takımın Eylül antrenman kampına çağrılmayacağı ve Katar'daki Dünya Kupası'na gidecek takıma çağrılmayacağı bilgisini verdi." katma.

Federasyondan, Rus kulüpleriyle sözleşmesi olan diğer iki milli oyuncu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. FC Krasnodar'ın orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak ve Sebastian Szymanski, işgalden önce imzalanan mevcut sözleşmeler kapsamında yer alıyor ve Krychowiak, işgalin ardından Yunan kulübü AEK Atina'ya kiralık olarak transfer oldu.

Polonya, Kiev'in sadık bir müttefiki ve Moskova'nın “özel askeri operasyon” olarak tanımladığı 24 Şubat işgalinden bu yana Ukrayna'nın en büyük mali destekçilerinden biri.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Polonya , Moskova'da Rusya'ya karşı planlanmış bir Dünya Kupası eleme elemeleri oynamayı reddetti .

FIFA , Polonya'yı bir sonraki tura veda etti ve burada İsveç'i 2-0 yenerek futbolun gösterişli turnuvasına katılmaya hak kazandı .

Polonya, 21 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda grup aşamasında Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.