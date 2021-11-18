Kanada, BC'deki Selden Sonra Tedarik Hatlarını Yeniden Açmak İçin Hava Kuvvetleri Gönderdi

Kanada hükümeti, aşırı şiddetli yağışların neden olduğu sel ve çamur kaymalarının ardından tahliyelere yardımcı olmak ve tedarik hatlarını desteklemek için Pasifik kıyısındaki Kanada eyaleti British Columbia'ya (BC) hava kuvvetlerini gönderdiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymaları birçok ana yolu tahrip etti ve en az bir kişiyi öldürdü, yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Önümüzdeki günlerde daha fazla yağmur bekleniyor.

Federal Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair Çarşamba günü yaptığı açıklamada, askeri güçlerin ayrıca sakinleri daha fazla sel veya toprak kaymasına karşı koruyacağını söyledi. Askeri helikopterler, Vancouver'ın yaklaşık 97km (60 mil) doğusundaki Agassiz kasabası yakınlarında iki çamur kaymasının ardından Pazartesi günü insanların arabalarında mahsur kaldığı bir otoyoldan yaklaşık 300 kişinin tahliyesine çoktan yardım etmişti.

"Şiddetli yağmurlar, M.Ö. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Washington'da yaptığı açıklamada, insanların federal hükümetin yerel yetkililerle ilişki kurduğunu bilmesini istiyorum" dedi.

"İnsanları desteklemek için Kanada Silahlı Kuvvetleri gibi kaynakları gönderiyoruz, ancak bu aşırı hava olaylarının etkilerinden sonra temizlik ve yeniden inşa için orada olacağız."

Birkaç kasaba tamamen kesildi ve Vancouver'ın 160km (100 mil) doğusundaki Hope kasabasında yiyecekler azalmaya başladı.

Papaz Jeff Kuhn, kasabanın 6.000 sakininin dörtte birinin sığınak aradığını söyledi.

“Marketlerde fazla bir şey kalmadı. Sadece stok yapamıyorlar, geçmenin bir yolu yok," dedi Canadian Broadcasting Corporation'a, bazı yiyeceklerin hava yoluyla taşınmasına rağmen, yalnızca bir günlük tedarik kaldığını söyledi.

Vancouver'a yakın Abbotsford kasabasındaki çiftçiler tahliye emrini görmezden geldi ve hayvanlarını umutsuzca yükselen sulardan kurtarmaya çalıştı, bazı durumlarda ineklerin boyunlarına halatlar bağladı ve onları daha yüksek bir yere çekti.

Belediye Başkanı Henry Braun gazetecilere verdiği demeçte, "Çiftçiler için çiftlik hayvanlarını terk etmenin zor olduğunu biliyorum ama insanların yaşamları şu anda benim için çiftlik hayvanları ve tavuklardan daha önemli" dedi.

Mürettebat Salı gecesini Barrowtown pompa istasyonunu kum torbasıyla geçirdi ve şehrin itfaiye şefi Salı günü geç saatlerde bir basın toplantısında, pompalar çalışırsa acil, hayat kurtaran yardıma ihtiyaç duyulacağı beklentisiyle ek kurtarma ve hızlı su kurtarma ekipmanının eklendiğini söyledi.

Seller, bölge sakinlerinin can kaybına ek olarak, bölgenin ulaşım ağını da yok etti ve halihazırda COVID-19'un neden olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan küresel tedarik zincirlerini bozdu.