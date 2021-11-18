Keşmir'de Artan Şiddet Olayları Nedeniyle Beş Şüpheli İsyancı Öldürüldü

Hindistan'ın yönettiği Keşmir'in güneyindeki bölgede, sivillerin Hindistan silahlı kuvvetleri tarafından "canlı kalkan" olarak kullanıldığı iddialarının ardından protestoları tetikledikten bir gün sonra, Hindistan güçleri tarafından beş şüpheli isyancı öldürüldü.

Beş kişi Çarşamba günü Kulgam semtinde iki ayrı operasyonda öldürüldü.

Polis yetkilileri, Keşmir'in güneyindeki Pombay ve Gopalpora köylerinde isyancıların varlığına dair bir ihbarın ardından silahlı kuvvetler tarafından bir silahlı çatışmaya giren bir kordonun çekildiğini söyledi

Yetkililer, Gopalpora köyünde iki isyancının öldürüldüğünü söyledi. Öldürülenlerden birinin, yetkililerin son zamanlarda bölgede çok sayıda göçmen ve Hindu öldürülmesinin arkasında olduğunu söylediği silahlı bir grup olan Direniş Grubu'nun (TRF) yeni ortaya çıkan komutanı Afaq Sikander olduğu belirlendi.

Pombay köyünde ayrı bir silahlı çatışmada yetkililer, üç isyancının öldürüldüğünü söyledi.

Yetkililerin bölgenin ana şehri Srinagar'daki Hyderpora bölgesinde iki şüpheli isyancının öldürüldüğünü iddia ettiği Pazartesi gününden bu yana Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'de gerginlikler yüksek.

Polis, "çapraz ateşte" iki sivilin de öldüğünü söyledi. Tanıklar ve öldürülenlerin aileleri polis iddialarına itiraz etti. En az iki aile, öldürülenlerin Hint güçleri tarafından “canlı kalkan” olarak kullanıldığını iddia etti.

Aileler, donan havaya göğüs gererek sivillerin cesetlerinin iadesini talep etmek için şehir merkezinde süresiz oturma eylemi başlattı. Hyderpora olayında öldürülen dördü de Keşmir'in kuzeyindeki Kupwara bölgesinde kimliği açıklanmayan bir mezarlığa gömüldü.

Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda ve her iki taraf da bölgeyi bütünüyle talep ediyor, ancak bölgenin bazı kısımlarını yönetiyor. Hindistan tarafında Yeni Delhi'nin yönetimine karşı silahlı bir isyan 1989'da başladı ve isyancılar bölgenin Pakistan ile birleşmesini veya bağımsızlığını talep etti.

Çatışma, Başbakan Narendra Modi'nin hükümetinin bölgenin sınırlı özerkliğini Ağustos 2019'da rafa kaldırarak ve federal olarak yönetilen iki bölgeye ayırırken aynı zamanda felç edici bir kilitlenme dayattıktan sonra yoğunlaştı.

Karantinayı, gözaltına alınan ve hapsedilen yüzlerce Keşmirli lider, aktivist, avukat ve gence yönelik bir baskı izledi. Şiddetteki son artış, hedeflerin çoğunlukla yerel Hindular ve göçmen işçiler olduğu şüpheli isyancılar tarafından bir dizi sivil cinayetinin ortasında gerçekleşti. Geçen aydan bu yana bölgede 15'i sivil, 29 şüpheli isyancı ve 10 asker olmak üzere en az 54 kişi öldürüldü. Yetkililer, güvenliği güçlendirmek için bölgeye 5.500 ek paramiliter birlik yerleştirdi.