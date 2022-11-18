Kamu ve Özel Bankalarda Konut Kredisi Faizleri Güncellendi!

Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Özel ve kamu bankalarında faiz oranları yenilendi. İşte en düşük konut kredisi veren bankalar ve detayları siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor.

KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Özel bankaların yanı sıra daha düşük faiz ile konut kredisi imkanı sağlayan kamu bankalarının güncel faiz oranları şu şekilde;

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Ziraat Bankası 120 ay vade fırsatıyla 100 bin TL konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 1.576 lira.

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 200 bin lira konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 3.153,61 lira.

Ziraat Bankası 120 ay vade ile 300 bin lira konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 4.730,41 lira

HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Halk Bankası 120 ay vade ile 100 bin lira konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 1.576 lira

Halk Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi%1,20 faiz oranı ile aylık 3.153,61 lira

Halk Bankası 120 ay vade fırsatı ile 300 bin lira konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 4.730,41 lira

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Vakıfbank 120 ay vade avantajı ile 100 bin lira konut kredisi aylık %1,20 faiz oranı ile aylık 1.576 lira

Vakıfbank 120 ay vade ile 200 bin lira konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 3.153,61 lira

Vakıfbank 120 ay vade avantajı ile 300 bin lira konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 4.730,41 lira

ÖZEL BANKALAR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları şu şekilde;

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

İş Bankası 120 ay vade ile 100 bin lira ev kredisi yüzde 2,05 faiz oranı ile aylık 2,246 lira

İş Bankası120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi yüzde 2,05 faiz oranı ile aylık 4.493,58 lira

İş Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %2,05 faiz oranı ile aylık 6.740,37 lira

QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

QNB Finansbank 120 ay vade avantajı ile 100 bin TL konut kredisi %2,62 faiz oranı ile aylık 2,743 lira

QNB Finansbank 120 ay vade fırsatı ile 200 bin TL konut kredisi %2,62 faiz oranı ile aylık 5.486,28 lira

QNB Finansbank 120 ay vade şansı ile 300 bin TL konut kredisi %2,62 faiz oranı ile aylık 8.229,43 lira

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Akbank 120 ay vade ile 100 bin lira konut kredisi yüzde 2,08 faiz oranı ile aylık 2.272 lira

Akbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi yüzde 2,08 faiz oranı ile aylık 4.544,22 lira

Akbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi yüzde 2,08 faiz oranı ile aylık 6.816,33 lira