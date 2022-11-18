Kamu ve Özel Bankalarda Konut Kredisi Faizleri Güncellendi!
Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Özel ve kamu bankalarında faiz oranları yenilendi.
Konut kredisi faiz oranları yenilendi. Özel ve kamu bankalarında faiz oranları yenilendi. İşte en düşük konut kredisi veren bankalar ve detayları siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor.
KAMU BANKALARI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Özel bankaların yanı sıra daha düşük faiz ile konut kredisi imkanı sağlayan kamu bankalarının güncel faiz oranları şu şekilde;
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
Ziraat Bankası 120 ay vade fırsatıyla 100 bin TL konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 1.576 lira.
Ziraat Bankası 120 ay vade ile 200 bin lira konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 3.153,61 lira.
Ziraat Bankası 120 ay vade ile 300 bin lira konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 4.730,41 lira
HALK BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
Halk Bankası 120 ay vade ile 100 bin lira konut kredisi yüzde 1,20 faiz oranı ile aylık 1.576 lira
Halk Bankası 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi%1,20 faiz oranı ile aylık 3.153,61 lira
Halk Bankası 120 ay vade fırsatı ile 300 bin lira konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 4.730,41 lira
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
Vakıfbank 120 ay vade avantajı ile 100 bin lira konut kredisi aylık %1,20 faiz oranı ile aylık 1.576 lira
Vakıfbank 120 ay vade ile 200 bin lira konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 3.153,61 lira
Vakıfbank 120 ay vade avantajı ile 300 bin lira konut kredisi %1,20 faiz oranı ile aylık 4.730,41 lira
ÖZEL BANKALAR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları şu şekilde;
İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
İş Bankası 120 ay vade ile 100 bin lira ev kredisi yüzde 2,05 faiz oranı ile aylık 2,246 lira
İş Bankası120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi yüzde 2,05 faiz oranı ile aylık 4.493,58 lira
İş Bankası 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi %2,05 faiz oranı ile aylık 6.740,37 lira
QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
QNB Finansbank 120 ay vade avantajı ile 100 bin TL konut kredisi %2,62 faiz oranı ile aylık 2,743 lira
QNB Finansbank 120 ay vade fırsatı ile 200 bin TL konut kredisi %2,62 faiz oranı ile aylık 5.486,28 lira
QNB Finansbank 120 ay vade şansı ile 300 bin TL konut kredisi %2,62 faiz oranı ile aylık 8.229,43 lira
AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022
Akbank 120 ay vade ile 100 bin lira konut kredisi yüzde 2,08 faiz oranı ile aylık 2.272 lira
Akbank 120 ay vade ile 200 bin TL konut kredisi yüzde 2,08 faiz oranı ile aylık 4.544,22 lira
Akbank 120 ay vade ile 300 bin TL konut kredisi yüzde 2,08 faiz oranı ile aylık 6.816,33 lira