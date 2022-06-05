Kamu Personel Alım İlanları! 2 Bin 223 Kişi Alınacak! Bazı kurum ve kuruluşlarına kadro tahsisi edilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Kararname ile beraber bazı kurum ve kuruluşlarına 2223 kadro tahsisi yapılacak.

Diyanete 1598 Kadro!

Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatına 1 Diyanet Akademisi başkanı başta olmak üzere 7 daire başkanı, 15 Diyanet İşleri uzmanı, 4 yayın evi satış müdürü, 15 Diyanet İşleri uzman yardımcısı, 20 eğitim uzmanı, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 5 şef, 5 şoför, 4 musahih, 6 grafiker, 5 tekniker, 5 istatistikçi, 2 teknisyen, 1 diyetisyen ve 5 hizmeti kadrosu ile 10 eğitim görevlisi ve 10 öğretmen kadrosu verildi. Yani toplamda Diyanet İşleri Başkanlığı'na 163 kadro verildi.

Savunma Sanayi Başkanlığına 109 Kadro

8 Daire Başkanı, 45 savurma Sanayi uzmanı, 30 savurma Sanayi uzman yardımcısı, 17 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Merkez teşkilatına 2 şube müdürü başta olmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 59 Şube Müdürü, iklim değişikliği Bakanlığının merkez teşkilatına 6 Şube Müdürü, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına bir İşletme Müdürlüğü 2 işletme Müdür Yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsilat teşkilatını alçısı Bölge müdür yardımcısı ile 10 Şube Müdürü, Türkiye Hudut ve sahiller sağlık Genel Müdürlüğü'nün Merkez teşkilatına 6 Şube Müdürü kadrosu ihdası yapıldı.