Çocuğunuz Askerde İse Yaşadınız! O Destekler Verilmeye Başlandı! Geçmişte adeta toplumsal bir yara haline gelen askerlik esnasında, askere giden kişinin çalışamaması ile ailesinin bütçesine katkı sağlayacak herhangi bir kimsenin olmaması durumunda problemler meydana geliyordu. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfı aracılığı ile çeşitli muhtaçlık özelliklerine sahip olan vatandaşlara verilmekte olan desteklerden bir tanesi ise muhtaç asker aile desteği olmaktadır.

Muhtaç asker Ailesi desteği nedir?

Günümüzde uzun dönem olarak yapılan askerliğin süresi 12 aydır. Kısa dönem 6 ay olmak üzere askerlik yapılması ile 18 yaşını doldurmuş her erkek vatandaş açısından zorunlu durumdadır. Fakat Bu zorunluluk ise aynı zamanda çeşitli toplumsal problemleri de yol açmaktadır. Askerliğini 12 ay boyunca yapmak zorunda kalan bir vatandaşıyla bu süre boyunca çalışamadığı sebebiyle aileleri de ciddi manada ekonomik problemler yaşıyor. Anne, baba, eş ile çocukların çalışan fertlerinden birinin altı yahut 12 ay boyunca uzak kalmaları durumunda ailelerin de aynı şekilde ekonomik bir şekilde problem yaşamalarına sebep oluyor.

Bu açıdan bakıldığında askerlik vazifesini 12 ya da 6 ay yapan er yahut erbaşların ihtiyaç sahibi ailelerine destek ödemesi yapılmaktadır.

Muhtaç asker Ailesi desteği ne kadar?

550 TL olarak ödenmekte olan destek diğer taraftan 150 TL çocuk desteğini de kapsamaktadır. Ailenin kişi başına düşen gelirinin net bir şekilde asgari ücret tutarının üçte biri olması durumunda bütün asker aileleri bu destekten yararlanabiliyor. Destekler ayın 24'ü ile 28'i arasında hesaplara anında yatırılıyor. Bu ay gerçekleştirilen başvurulardan sonraki ayın 24'ünden itibaren hak sahipleri bu destek ödemesinden faydalanacak.