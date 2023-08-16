Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarında maaşlarına ne kadar zam yapılacağı, toplu sözleşme görüşmeleri ile belli olacak. Bu görüşmelerde memurların sosyal hakları da belli olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-SEN, 120 madde halinde taleplerini iletti. Kamu işvereni de yakın zamanda zam teklifini iletti. Bu zam teklifi, memurları memnun etmedi.

Memur-SEN, 2024 yılı için yüzde 70 oranında zam teklif ediyordu. Memur-SEN, 2025 yılı için yüzde 40 oranında zam teklif etti. Ancak kamu işvereni, bu tekliflerin çok altında kalacak tutarlarda zam önerdi. Memurlar, bu zam tekliflerinin bir hafta içerisinde yeniden revize edilmesini istiyor. Kamu işverenin önerdiği zam tutarının uygulanması halinde maaşların ne kadar olacağı da belli oldu.

KAMU İŞVERENİNİN ZAM TEKLİFİ

Kamu işverenin zam teklifi, 2024 yılının ilk altı ayı için %14 oldu. İkinci altı ayda önerilen zam tutarı yüzde 9 oldu. 2025 yılının ilk altı ayı için yüzde 6 zam teklifi iletildi.

İkinci altı ayda önerilen artış yüzde beş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam oranının enflasyon farkının da ilave edilmesi ile %40’ı aşacağını belirtti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurlara %14 zam ve aile yardımı ile beraber en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 31.200 TL’ye çıkacak. Bekâr memur maaşı ise 28 bin 915 TL olacak. Yüzde 20 toplu sözleşme zammı olması halinde en düşük memur maaşı miktarı 32.871 TL olacak. Bekâr memur için en düşük ücret 30.423 TL olacak.

Yapılacak %14 zamla en düşük emekli memur maaşı 14.014 TL olacak. Yüzde 20’lik bir zam halinde en düşük emekli memur maaşı 14.745 TL olarak ödenecek. Memurlar, bu zamları yeterli bulmadıkları için kamu işvereninin yeni teklif iletmesini istiyor.