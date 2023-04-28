Son Dakika: Memur ve Emekli Maaşlarına Ek Zam Müjdesi Verilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleyeceği ek zam haberleri ile birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından heyecanla beklenen zam oranları ve yeni maaş tablosu açıklandı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından memur ve emekliler de ek zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. 1 Mayıs tarihinde yapılacak olan Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklanması beklenen ek zam formülü, emekliler ve memurlar arasında merak konusu oldu.

En Düşük Memur ve Memur Emeklisi Maaşları Açıklandı

Yeni maaş tablosuna göre, en düşük memur maaşı Ocak 2023 itibarıyla 11.848 TL olarak belirlendi. 3 aylık yüzde 10,52, 6 aylık yüzde 19,43 oranında artışa ek olarak yüzde 30 ek zamlı olarak belirlenen maaş, zaman içinde artarak 15.402 TL'ye kadar yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise Ocak 2023 itibarıyla 7.901 TL olarak belirlendi. 3 aylık yüzde 10,52, 6 aylık yüzde 19,43 oranında artışa ek olarak yüzde 30 ek zammı ile emekli maaşları 10.271 TL'ye kadar çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Maaşları

En düşük SSK (2000 öncesi) emeklisi maaşı Ocak 2023 itibarıyla 6.093 TL olarak belirlendi. 3 aylık yüzde 12,52, 6 aylık yüzde 21,43 oranında artışa ek olarak yüzde 30 ek zamlı maaşlar, 7.921 TL'ye kadar yükselecek. En düşük SSK (2000 sonrası) emeklisi maaşı ise Ocak 2023 itibarıyla 3.778 TL olarak belirlendi. 3 aylık yüzde 12,52, 6 aylık yüzde 21,43 oranında artışa ek olarak yüzde 30 ek zammı ile maaşlar, 4.911 TL'ye kadar çıkacak. Bağ-Kur (Esnaf) emeklisi maaşı ise Ocak 2023 itibarıyla 5.456 TL olarak belirlendi. 3 aylık yüzde 12,52, 6 aylık yüzde 21,43 oranında artışa ek olarak yüzde 30 ek zammı ile maaşlar, 7.093 TL'ye kadar çıkacak. Bağ-Kur (Tarım) emeklisi maaşı ise Ocak 2023 itibarıyla 4.336 TL olarak belirlendi.