Kamu Çalışanları Yaşadı! Halkbank’tan Memura 100.000 TL’ye Kadar Ödeme Yapılacak. Kamuda çalışan binlerce memura özel Halkbank tarafından cazip kredi avantajı haberi geldi. Nakit problemi bulunan bütün kamu personeli bu krediden faydalanabilecek İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Enflasyonun ciddi oranda yükselmesine bağlı bir şekilde meydana gelen hayat pahalılığının artış göstermesiyle 2022 senesinde emekli, asgari ücreti ile memur ve işsiz bütün kesimden vatandaş nakit problemi yaşamaya başladı.

Diğer taraftan yeni atanan ya da tayin dönemine giriş yapacak olan pek çok kamu personeli ise parasal problemlerini gidermek amacıyla kendilerine uygun finansman arayışı içine girdi. İşte tam da böyle bir durumda kamu bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre para problemi yaşayan devlet memurlarına özel kredi uygulamasını ona verilmesinin sonrasında ilgili kategoride yer alan vatandaşlardan faydalanmalarının önünü açacak çalışmaların başladığı açıklandı.

Devlet Memurlarına Özel İhtiyaç Kredisi Halkbank Güvencesiyle!

Halkbank tarafından sunulan ve kamuda çalışan müşterilerin bütün nakit problemlerini gidermeleri açısından hazırlanan bu kredi kampanyası kapsamında aylık %1.78'den başlayan faiz oranları ile sunulan kredi kampanyası kapsamında 36 aylık vade seçeneği yerine 24 aylık vade seçeneği uygulanacak ve böylece devlet memurlarının çektikleri 100.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmalar açısından kolaylıklar sağlanacak.

Devlet memurlarının Halkbank'tan 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmeleri durumunda 36 aylık vade seçeneği sunulurken 50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekmeleri durumunda ise 24 aylık vade seçeneği sunulacak.