Esnafın Nakit Problemi Bitecek, O Bankalar 6 Ay Geri Ödemesiz Esnafa Destek Kredisi Verecek! Son dönemlerde Türkiye piyasalarında başta koronavirüsü salgını olmak üzere enflasyon rakamlarının ciddi manada artış göstermesi ile beraber esnafların parasal problemleri adeta ayyuka çıktı. Buna göre ciddi zorluk yaşayan meslek grupları arasında yer alan esnaflara uygun finansman desteği haberi geldi! 6 ay geri ödemesiz esnaf kredileri ve çok daha fazlası haberimizde...

Ülkemizin öncü kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası, avantajlı oranlar ile geri ödeme seçeneklerine sahip esnaf kredilerini peş peşe ilan etti.

6 aylık geri ödemesiz seçeneği ile taksit ödeme probleminin yaşanmadığı İş Bankası kredisinin yanında aynı zamanda kamu bankalarından Vakıfbank, esnek geri ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor.

İş Bankası'ndan 6 Ay Ödemesiz Esnaf Destek Kredisi Kampanyası Ayrıntıları Neler?

Türkçe İş Bankası resmi internet sayfası üzerinden az önce yapılan son dakika açıklamasına göre esnafların parasal problemlerinin giderilmesine yönelik 6 ay geri ödemesiz olacak şekilde 36 aylık vade seçeneği ile esnaf kredisi verilecek. Buna göre başvuru işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların İşbank şubeleri ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden derhal başvuru yapmaları gerekir.

Vakıfbank Esnaf Kredisi Kampanyası Ayrıntıları Neler?

Esnafın problemini çözmeye kararlı olan bankalar arasında yer alan kamu bankası VakıfBank tarafından 50 bin TL'ye varan esnaf kredisi verilecek ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde taksit ödemeleri ile geri ödeme işlemleri sağlanacak.

Buna göre başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen esnafların Vakıfbank şubeleri üzerinden ve Vakıfbank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini pratik bir şekilde yapmaları mümkündür.