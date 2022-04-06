Kamu Bankası'ndan Son Dakika 40 Bin TL İhtiyaç Nakit Kampanyası! Uygulanacak Faiz İle Aylık Taksit Tutarı Ne Kadar?

Ziraat Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre emeklilere özel bir şekilde oluşturulmuş ve uygun faiz oranları ile sunulacak 40.000 TL'lik ihtiyaç kredisi ilanı yapıldı.

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Kamu Bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası tarafından maaşlarını bu bankadan almakta olan emekli vatandaşlara ilişkin bir ihtiyaç kredisi kampanyası oluşturuldu. Bu kampanya kapsamında emekli vatandaşlara oldukça düşük maliyetler ile ihtiyaç kredisi sunuluyor. Bankanın yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre müşterilere 25000 TL den 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisinin yüzde 1.55 faiz ile verildiğini ve 25000 TL'nin üzerindeki ihtiyaç kredileri için ise emekli müşterileri aylık %1.69 oranında faiz uygulanacağı bildirildi.

Ziraat Bankası'ndan 20.000 TL ve 40.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması

Ziraat Bankası'ndan 36 aylık vade seçeneği ile 20.000 TL ihtiyaç kredisini çekmek isteyen emekli müşterileri aylık yüzde 1.55 oranında kredi faizi uygulanırken diğer taraftan aylık taksitler ise 766 TL olacak şekilde bankaya geri ödenir. 36 aylık vade seçeneği ile 40.000 TL'lik ihtiyaç kredisinin alınması durumunda ise müşterilere banka tarafından aylık yüzde 1.69 oranı ile faiz uygulanırken aylık kredi taksiti ise 1576 TL olacak şekilde her ay düzenli bir şekilde Ziraat Bankası şubesinden ya da mobil bankacılık uygulaması üzerinden bankaya ödenecek.