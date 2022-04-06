Emekliye müjde: Nisan Sonuna Kadar Vaktiniz Var! 2500 TL Almak İçin Acele Edin

Emekli promosyonu kampanyasının sonlanmasının sonrasında bankalara yeniden hareket başladı. Garanti Bank, Kuveyt Türk, Yapı Kredi Bankası yeni dönemin güncel promosyon kampanyalarını peş peşe sıraladı. Detaylar haberimizde...

Kuveyt Türk Emekli Promosyon Kampanyası 2022

2022 senesi açısından bakıldığında konut taşıt ve nakit finansmanı hizmetleri ile ön plana çıkan bankalar arasında yer alan Kuveyttürk, yeni dönem içerisinde nakit problemlerine çözüm bulmak amacıyla emekli vatandaşlara yardımcı olmak ve buna bağlı bir şekilde kendi emekli müşteri sayısını artırmak amacıyla yeni bir promosyon kampanyası geliştirdiğini son dakika gelişmesi şeklinde resmi internet hesabı üzerinden açıkladı.

1499 tl ye kadar emekli aylığı alan vatandaşlara 1750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak,

Diğer taraftan 2499 TL aralığında emekli aylığı alanlara 1875 TL'lik bir ödeme yapılacak.

2500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alan vatandaşlar 2000 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Garanti Bankası Emekli Promosyonu Kampanyası 2022

Emekli kredisi kampanyaları ile ön plana çıkan özel bankalar arasında yer alan Garanti Bank, Yeni dönemde de emekli promosyonu hizmetlerini emekli vatandaşlara sunacağını açıkladı. 30 Nisan tarihine kadar emekli maaşlarını Garanti Bankası bünyesinde almak isteyen emekli vatandaşlara bin 499 TL'ye kadar emekli aylığı alan vatandaşlara 1650 TL lik bir promosyon ödemesi yapılacak Diğer taraftan 1500 TL 2.500 TL arasında bir emekli aylığı alanlara 2100 TL lik bir emekli promosyon ödemesi yapılacak Diğer taraftan 2500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alan vatandaşlar 2500 TL oranında bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.